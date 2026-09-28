GTA 6 terá redes sociais em tempo real que se conectam ao mapa do jogo; veja como vai funcionar

A Rockstar Games ampliará o papel das redes sociais em Grand Theft Auto VI. Em vez de funcionarem apenas como paródias de plataformas reais, como ocorria com Lifeinvader e Bleeter no título anterior, os serviços digitais de GTA 6 estarão conectados ao mundo aberto de Leonida e poderão interferir na forma como o jogador explora o mapa.

Uma das mudanças envolve a relação entre as publicações exibidas no celular e os acontecimentos espalhados pelo cenário. Os feeds, fluxos de publicações das redes sociais, serão atualizados em tempo real e poderão indicar situações que acontecem em Vice City e em outras regiões de Leonida. Caso um vídeo mostre um personagem em determinado ponto do mapa, será possível visitar o endereço e encontrar o NPC, personagem controlado pelo jogo, reproduzindo a ação exibida na publicação.

O smartphone também terá uma presença diferente durante a jogabilidade. Em vez de aparecer somente como uma interface sobreposta à tela, o aparelho será representado fisicamente nas mãos de Jason e Lucia. O dispositivo poderá ser utilizado durante os deslocamentos, inclusive quando um dos protagonistas estiver no banco do passageiro enquanto o outro conduz um veículo.

Redes sociais influenciaram construção de Vice City

Em entrevista à revista Dazed, Jillian Carr, estilista e diretora de conceitos visuais da Rockstar Games, afirmou que elementos ligados à cultura de imagem ajudaram a orientar a construção do universo de GTA 6. Celebridades, influenciadores, turistas e a circulação de tendências fazem parte das referências utilizadas pelo estúdio.

"Vice City foi construída ao redor da vaidade. Entre as redes sociais, a cultura de celebridades e um fluxo constante de turistas, as aparências têm um peso significativo, e os ciclos de tendências mudam rapidamente."

O smartphone de GTA 6 também reunirá aplicativos associados a comunicação, transporte, atividades urbanas e crimes. Entre os serviços previstos estão o WhatUp, aplicativo de mensagens instantâneas; o Snapmatic, plataforma para fotos e vídeos curtos; e o Waink, destinado ao rastreamento e roubo de veículos.

A lista inclui ainda BuckMe e RydeMe, serviços relacionados a transporte e atividades de bordo; Scooter Bros, aplicativo associado à mobilidade e a veículos de duas rodas; e um aplicativo de fitness, atividade física, responsável por exibir métricas e condições físicas dos personagens.

As redes também servirão para apresentar acontecimentos paralelos à campanha. O jogador poderá acompanhar publicações, vídeos e clipes relacionados a personagens públicos de Vice City, sem precisar iniciar uma missão principal. Entre os perfis apresentados nesse sistema estão Real Dimez e as artistas Bae-Luxe e Roxy.

Habitantes de Leonida terão variações de aparência

A Rockstar Games também ampliou a quantidade de características disponíveis para compor os habitantes de Leonida. A população contará com diferentes biotipos corporais, penteados, tatuagens, piercings, perfurações corporais usadas como acessórios, roupas e outros itens visuais.

Essas características serão distribuídas de acordo com as diferentes regiões do mapa. A composição visual dos NPCs levará em consideração aspectos socioeconômicos das localidades, com diferenças entre personagens encontrados nos bairros de maior renda de Vice City e aqueles presentes em regiões rurais e periféricas de Leonida.

Quando será o lançamento do GTA 6?

GTA 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, com versões anunciadas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.