Por que você repete os mesmos comportamentos na carreira — e como perceber isso

Trocar de emprego e encontrar o mesmo tipo de conflito. Adiar repetidamente uma conversa importante. Assumir tarefas demais e perceber, algum tempo depois, que a sobrecarga voltou.

Em muitos casos, o que parece uma sequência de situações isoladas — como trocar de emprego e encontrar o mesmo tipo de conflito ou adiar repetidamente uma conversa importante — pode esconder padrões de comportamento que se repetem porque determinadas condições continuam produzindo respostas parecidas.

A terapia analítico-comportamental parte justamente dessa lógica: entender como ambiente, história de vida, interações e consequências influenciam a forma como uma pessoa age.

A abordagem é clínica e deve ser conduzida por profissionais qualificados, mas alguns de seus conceitos ajudam a entender por que observar os próprios padrões é uma parte importante do autoconhecimento.

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O comportamento não acontece isoladamente

Uma das ideias centrais da análise do comportamento é que uma reação não pode ser compreendida apenas olhando para o que aconteceu naquele instante.

O contexto importa. A terapia analítico-comportamental investiga eventos recentes, história de vida, diálogos e interações para compreender melhor determinados comportamentos.

Na carreira, essa perspectiva ajuda a fazer perguntas mais úteis:

Por que você evita pedir ajuda justamente quando a demanda aumenta?

Por que determinadas críticas despertam uma reação mais forte?

Por que algumas decisões profissionais parecem sempre terminar no mesmo tipo de insatisfação?

O autoconhecimento começa a ganhar profundidade quando o profissional deixa de olhar apenas para o que fez e começa a observar em que contexto aquilo acontece.

O ambiente também influencia suas decisões profissionais

Existe uma tendência de explicar escolhas profissionais apenas por características individuais, como:

“Não tenho disciplina”

“Não sei me posicionar”

“Sou ruim sob pressão”

A perspectiva comportamental adiciona outra camada: o ambiente pode facilitar, dificultar ou reforçar determinados comportamentos. Isso significa observar também a cultura da empresa, a relação com a liderança, os incentivos existentes e a forma como colegas respondem a determinados comportamentos.

Uma pessoa pode participar pouco de reuniões porque tem dificuldade de se posicionar. Mas também pode trabalhar em um ambiente onde interrupções são frequentes e determinadas opiniões são sistematicamente ignoradas.

Separar essas duas dimensões ajuda a evitar conclusões simplistas sobre si mesmo.

Entender sua história ajuda a explicar escolhas atuais

Autoconhecimento também envolve perceber como experiências anteriores continuam aparecendo nas decisões presentes. A terapia analítico-comportamental considera a história de vida como parte da compreensão dos comportamentos atuais.

Na carreira, isso pode aparecer de maneiras menos óbvias. Um profissional pode permanecer em uma área porque sempre foi reconhecido por aquela habilidade. Pode evitar posições de liderança porque associa exposição a experiências negativas. Ou pode perseguir um determinado cargo sem nunca ter questionado se aquele objetivo ainda corresponde às suas prioridades.

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Não significa que o passado determine a carreira — mas sim que entender de onde algumas escolhas surgem permite decidir se elas ainda fazem sentido.

Autoconhecimento melhora a qualidade das decisões de carreira

A relação entre autoconhecimento e escolhas profissionais também aparece em pesquisas sobre desenvolvimento de carreira.

Um estudo publicado no Journal of Vocational Behavior, com profissionais que haviam mudado de emprego, encontrou associação entre estratégias de decisão, autoconsciência, percepção do ambiente e maior adequação entre pessoa e trabalho.

Os próprios autores tratam os resultados dentro das limitações do desenho da pesquisa, sem afirmar causalidade simples.

A conclusão prática é relevante: decidir melhor sobre carreira envolve olhar simultaneamente para quem você é e para o ambiente no qual pretende trabalhar. Por isso, autoconhecimento não se resume a listar pontos fortes e fracos.

Ele também passa por reconhecer o que costuma desencadear determinadas reações, quais consequências mantêm certos comportamentos e quais ambientes favorecem ou dificultam seu desempenho.

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