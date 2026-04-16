BBB 27: ativação em shopping vai levar candidato direto à final das seletivas

As inscrições para o BBB 27 já estão abertas. E, para quem quer sair na frente, uma ativação em São Paulo surge pode ser um atalho estratégico no processo seletivo.

Como funciona o BBB Experience

Quem passar pelo BBB Experience, no Park Shopping São Caetano, poderá gravar um vídeo de pré-inscrição em um estúdio montado dentro da réplica da casa mais vigiada do país.

Mas não apenas isso: entre os participantes que fizerem a pré-inscrição presencialmente, ao menos um garantirá vaga na banca final das seletivas do BBB 27 - etapa decisiva do processo.

Até quando acontece

A ativação acontece até 21 de abril, data da final do BBB 26. Para participar, é necessário adquirir ingresso e comparecer ao espaço, onde a equipe de produção orienta todo o processo, incluindo gravação de vídeo, fotos e preenchimento do questionário inicial.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.