BBB 27: ativação em shopping vai levar candidato direto à final das seletivas

BBB 27: ativação em shopping leva participante direto à banca final das seletivas (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 16 de abril de 2026 às 17h37.
Última atualização em 16 de abril de 2026 às 17h47.
As inscrições para o BBB 27 já estão abertas. E, para quem quer sair na frente, uma ativação em São Paulo surge pode ser um atalho estratégico no processo seletivo.
Quem passar pelo BBB Experience, no Park Shopping São Caetano, poderá gravar um vídeo de pré-inscrição em um estúdio montado dentro da réplica da casa mais vigiada do país.
Mas não apenas isso: entre os participantes que fizerem a pré-inscrição presencialmente, ao menos um garantirá vaga na banca final das seletivas do BBB 27 - etapa decisiva do processo.A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026
A ativação acontece até 21 de abril, data da final do BBB 26. Para participar, é necessário adquirir ingresso e comparecer ao espaço, onde a equipe de produção orienta todo o processo, incluindo gravação de vídeo, fotos e preenchimento do questionário inicial.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.