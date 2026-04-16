Ana Paula, Jordana ou Juliano? Enquente mostra quem sai do BBB hoje

BBB 26: Ana Paula, Jordana e Juliano disputam vaga no top 4 (Reprodução/Globo/Montagem EXAME)
Redação Exame
Publicado em 16 de abril de 2026 às 18h29.
O 17º Paredão do BBB 26 será definido na noite desta quinta-feira, 16, e um dos participantes deixará a casa mais vigiada do Brasil. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência.
A berlinda foi formada com a indicação direta do líder Leandro Boneco, que colocou Jordana no Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula recebeu o maior número de votos. Com direito ao Contragolpe, a advogada escolheu Juliano Floss para completar a disputa.
De acordo com as enquetes, Jordana aparece como a mais cotada para sair do programa.
Levantamento das 18h desta quinta-feira, 16, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica que a Jordana se despede do programa.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 10,22% x Jordana 54,61% x Juliano Floss 35,17%
YouTube: Ana Paula Renault 7,14% x Jordana 55,59% x Juliano Floss 37,89%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,39% x Jordana 69,11% x Juliano Floss 28,51%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,41% x Juliano Floss 24,35%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,90% x Jordana 66,04% x Juliano Floss 30,25%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 62,61%, seguida por Juliano Floss, com 31,73%, e Ana Paula Renault, com 5,81%.
O levantamento soma 6.658.585 votos.
Na comparação anterior, Jordana tinha 61,27%. Agora, aparece com 62,61%, uma leve oscilação de 1,34 ponto percentual para cima, seguindo à frente como a principal candidata à eliminação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.