Gestão Sustentável: Um panorama da integração no reporte financeiro e socioambiental

Nos últimos meses, o debate sobre a padronização e a obrigatoriedade dos relatos de sustentabilidade ganhou novos e complexos contornos globais. Dados consolidados até agosto pelo ISSB (International Sustainability Standards Board) mostram que trinta e cinco jurisdições já adotaram as normas IFRS S1 e S2, com outras onze desenhando o mesmo caminho.

No entanto, por trás desse avanço geral rumo a uma linguagem comum, observa-se uma divergência geopolítica e regulatória contundente que revela muito sobre como diferentes mercados encaram a relação estrutural entre riscos socioambientais e a viabilidade econômica de longo prazo.

O avanço das normas de sustentabilidade no cenário global

De um lado, vemos o recuo cauteloso de economias de peso. Na União Europeia, nos Estados Unidos e, mais recentemente, no Brasil, os órgãos reguladores optaram por flexibilizar exigências.

Tais medidas incluem a redução do escopo de empresas afetadas ou a adoção de modelos focados no paradigma do "pratique ou explique", caso brasileiro. O argumento central dessas flexibilizações repousa de maneira quase unânime sobre a alegação de um suposto excesso de peso administrativo e dos altos custos de conformidade para a operação corporativa.

Em contrapartida, a Coreia do Sul acelera a adoção das normas do ISSB e amplia a base de empresas obrigadas a reportar já a partir de 2028. A justificativa sul-coreana é pragmática e incontestável: a volatilidade aguda dos preços da energia, agravada por instabilidades constantes no Oriente Médio, exige que a gestão de riscos climáticos seja tratada como uma estratégia de segurança nacional e de sobrevivência elementar dos negócios.

Gestão sustentável como estratégia empresarial

O ponto de virada para a gestão sustentável corporativa contemporânea é compreender que a sustentabilidade deixou definitivamente de ser uma agenda periférica de conformidade para se tornar o núcleo da viabilidade econômica.

Esse cenário de profunda fragmentação, que inclui até mesmo a voluntariedade na divulgação de riscos ligados à natureza anunciada pelo ISSB, levanta uma reflexão crítica para as lideranças corporativas.

Celebrar o relaxamento de regras de transparência como uma vitória contra a burocracia no curto prazo é, na verdade, uma perigosa miopia estratégica. Afinal, os riscos físicos e de transição associados às mudanças climáticas, à perda severa de biodiversidade e às desigualdades sociais não desaparecem simplesmente porque uma empresa deixa de mensurá-los ou reportá-los em seus balanços.

Eles continuam latentes nas cadeias de suprimentos, nas infraestruturas de produção e nas projeções de fluxo de caixa, aguardando o momento oportuno de se materializarem em perdas financeiras concretas e, consequentemente, perdas maciças de valor de mercado.

Transparência e reporte financeiro socioambiental

É exatamente por isso que o acompanhamento rigoroso e o reporte de impactos, riscos e oportunidades socioambientais não podem ser vistos como meras concessões ao ativismo ou exercícios de relações públicas.

Trata-se, na sua essência, de uma atividade intrínseca ao dever fiduciário dos administradores e gestores, cujo papel primordial é zelar pela capacidade contínua da organização de criar e proteger valor ao longo do tempo.

Não considerar os fatores atrelados à sustentabilidade na tomada de decisão equivale a pilotar uma aeronave de grande porte ignorando os instrumentos de navegação em meio a uma tempestade severa.

Quando as externalidades negativas inevitavelmente batem à porta na forma de secas extremas, enchentes, rupturas logísticas ou barreiras tarifárias atreladas ao carbono, o custo da inação revela-se infinitamente superior ao investimento prévio em sistemas de transparência e governança de dados.

O capital disponível não desapareceu diante das pressões macroeconômicas globais; ele apenas elevou substancialmente a sua régua de exigência técnica, migrando de promessas intangíveis para teses estruturadas com foco real em resiliência e adaptação.

O debate sobre a interoperabilidade entre diferentes padrões globais — exemplificado pela diferença irreconciliável entre a lógica de dupla materialidade europeia adotada pela ESRS e a materialidade puramente financeira do ISSB — evidencia que os investidores e alocadores de recursos continuarão buscando e cruzando informações de diversas fontes para precificar os seus ativos com exatidão.

Avaliam não apenas como o clima afeta a empresa, mas também como a empresa gere os seus próprios impactos externos.

Transparência como diferencial competitivo

A conclusão evidente deste quadro global é que reportar com precisão e fundamentação técnica não é um fardo burocrático, mas uma demonstração inequívoca de maturidade gerencial, antecipação estratégica de cenários e responsabilidade fiduciária na sua forma mais pura.

Em um mundo onde as certezas macroeconômicas e climáticas tornam-se cada vez mais escassas e efêmeras, a transparência ativa, baseada em dados auditáveis e robustos, consolida-se como a principal âncora para atrair investimentos seguros e garantir a perpetuidade do negócio.