Final de 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': veja data e horário de estreia no streaming

RESUMO | O décimo e último episódio da primeira temporada de “Stuart Não Consegue Salvar o Universo” estreia nesta semana na HBO Max. No desfecho, Stuart e o grupo retornam à Comic Center para enfrentar o caos multiversal e tomar decisões que definirão o futuro dos personagens.

Após uma temporada repleta de desafios, Stuart finalmente se aproxima do fim de sua missão. O décimo e último episódio da primeira temporada de 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo', do mesmo universo de 'The Big Bang Theory', estreia nesta semana na HBO Max.

Com expectativa em torno do desfecho, o final da temporada vai mostrar o quarteto retornando aonde tudo começou: à Comic Center, a tradicional loja de quadrinhos de Stuart (Kevin Sussman).

No entanto, escolhas devem ser feitas para solucionar o "caos multiversal" em que vivem e definir o futuro de cada um.

Quando e que e horas estreia o 10º episódio?

O décimo e último episódio da primeira temporada de 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo' estreia na HBO Max nesta quinta-feira, 24, às 22h (horário de Brasília).

Criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, a série acontece no mesmo universo de “The Big Bang Theory”, com alguns de seus personagens mais emblemáticos, como Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Amy (Mayim Bialik), Bernardette (Melissa Rauch), entre outros.

'Stuart Não Consegue Salvar o Universo' já foi renovada para a sua segunda temporada, e os nove primeiros episódios estão disponíveis na HBO Max.

Quando estreia o último episódio de “Stuart Não Consegue Salvar o Universo”?

O décimo episódio estreia na quinta-feira, 24, às 22h, na HBO Max.

Onde assistir a “Stuart Não Consegue Salvar o Universo”?

Os episódios da série estão disponíveis na HBO Max.

O que acontece no final da primeira temporada?

Stuart e o grupo retornam à Comic Center para tentar solucionar o caos multiversal e definir o futuro dos personagens.

“Stuart Não Consegue Salvar o Universo” terá segunda temporada?

Sim. A HBO Max já renovou a série para uma segunda temporada.

A série faz parte do universo de “The Big Bang Theory”?

Sim. A produção se passa no mesmo universo e conta com personagens conhecidos da série original, como Penny, Raj, Amy e Bernadette.