Quantos brasileiros usam o TikTok? Número coloca Brasil próximo ao topo do ranking mundial

RESUMO | O TikTok reúne entre 91 milhões e 134 milhões de usuários no Brasil, a depender da métrica, e o país ocupa o terceiro lugar no ranking mundial da rede, atrás de Indonésia e Estados Unidos. Entenda por que as contagens divergem, quem usa o app, qual o peso dele nas compras e o que um criador brasileiro precisa para receber dinheiro da plataforma.

Em junho de 2026, o TikTok informou ter 134 milhões de usuários mensais no Brasil, perto de 60% da população, segundo Meio & Mensagem. É um dos aplicativos de redes sociais mais populares entre os brasileiros, que viu o número de contas aumentarem com o programa para criadores e a criação do TikTok Shop, o canal de vendas da própria plataforma.

Outras pesquisas chegam a totais menores, mas essa diferença não indica erro, visto que cada pesquisa mede um público ou forma de interação diferente. O interessante é que, independentemente do enfoque ou da metodologia desses levantamentos, Brasil aparece entre os três maiores mercados do aplicativo.

Quantos brasileiros estão no TikTok e por que esses números divergem?

Os principais levantamentos publicados entre o fim de 2025 e meados de 2026 chegam a estes números:

TikTok: 134 milhões de usuários mensais, total divulgado pela empresa em junho de 2026;

Opinion Box: mais de 91 milhões de usuários, segundo a pesquisa TikTok no Brasil 2026, feita com 1.066 usuários da rede em janeiro de 2026;

DataReportal: 131 milhões de pessoas com 18 anos ou mais alcançáveis por anúncios no fim de 2025, o equivalente a 80,3% dos adultos do país, de acordo com o relatório Digital 2026 Brazil.

A maior parte da diferença vem do método. Por exemplo, o alcance publicitário mede quantas contas um anunciante consegue atingir, enquanto usuários ativos mensais contam quem abriu o app ao menos uma vez no mês.

O gerenciador de anúncios do TikTok também só exibe dados de maiores de 18 anos, embora a rede permita anúncios para quem tem 13 anos ou mais. Uma mesma pessoa pode ainda manter mais de uma conta, o que infla contagens baseadas em perfis.

Qual a posição do Brasil no ranking mundial do TikTok?

O Brasil ocupa o terceiro lugar global. Pelo critério de alcance publicitário, o ranking dos cinco maiores mercados fica assim, segundo compilação da Media Mister com base em dados de anúncios da rede:

Indonésia: 180,1 milhões de usuários; Estados Unidos: 153,1 milhões; Brasil: 130,8 milhões; México: 77,5 milhões; Vietnã: 65,6 milhões.

A ordem entre Indonésia e Estados Unidos se inverte em levantamentos que usam usuários ativos mensais, mas o Brasil segue na terceira posição nas duas contagens.

Quem usa o TikTok no Brasil?

A idade mínima para criar uma conta é 13 anos. Entre os adultos alcançáveis por anúncios no fim de 2025, 58,6% eram homens e 41,4% mulheres, segundo o DataReportal.

O mesmo relatório calcula que o alcance publicitário do TikTok equivale a 70,7% dos usuários de internet do país, sem recorte de idade. A rede nasceu associada à Geração Z, mas os números indicam presença entre adultos de todas as faixas.

Como o TikTok influencia as compras dos brasileiros?

O estudo Consumo e Influência 2026, da YouPix com a Nielsen, mostra que o TikTok foi a rede que mais cresceu como canal de descoberta de produtos: passou de 34% em 2025 para 51% em 2026. O Instagram segue na liderança, com 80%.

O primeiro Relatório de Impacto Econômico do TikTok no Brasil, encomendado pela empresa à LCA Consultoria Econômica e divulgado em maio de 2026, traz outros dados:

PIB: a publicidade na plataforma teria adicionado entre R$ 18,6 bilhões e R$ 37,3 bilhões à economia brasileira em 2025;

Empregos: entre 223 mil e 447 mil postos de trabalho associados a essa atividade;

Pequenos negócios: 68% dos empreendedores ouvidos usam apenas o alcance orgânico, sem pagar por anúncios;

TikTok Shop: 58% dos usuários dizem ter concluído uma compra na loja do app depois de descobrir o produto no feed.

Os valores do relatório são projeções brutas calculadas a partir do retorno sobre gasto em anúncios. O próprio estudo ressalva que não mede vendas que ocorreriam por outros canais, como detalha a Exame.

Dá para ganhar dinheiro no TikTok no Brasil? Como monetizar os vídeos?

Sim. A plataforma oferece quatro formas oficiais de renda para criadores brasileiros:

Programa de Recompensas do Criador: paga por vídeos originais com mais de 1 minuto, com base em visualizações qualificadas e engajamento;

Presentes em LIVE: espectadores enviam presentes virtuais que viram dinheiro; a abertura de lives costuma exigir 1 mil seguidores;

TikTok Shop e afiliados: o criador vende produtos próprios ou ganha comissão ao indicar itens de outras lojas;

Creator Marketplace: área oficial onde marcas encontram criadores para campanhas pagas.

Segundo a Creator Academy do TikTok, o criador precisa ter 18 anos ou mais, usar uma conta pessoal, ter ao menos 10 mil seguidores e 100 mil visualizações nos últimos 30 dias, além de seguir as Diretrizes da Comunidade.

Como ativar a monetização no TikTok

O cadastro é feito pelo aplicativo no celular:

Abra o TikTok e toque em Perfil, no canto inferior direito; Toque no menu de três linhas, no canto superior direito; Selecione TikTok Studio (em algumas versões, Ferramentas do criador); Entre em Monetização e escolha Programa de Recompensas do Criador; Confira no painel se a conta cumpre os requisitos do programa; Toque em Participar e aceite os termos do programa; Conclua a verificação de identidade e cadastre o método de pagamento.

Depois da aprovação, o painel do programa passa a mostrar as recompensas estimadas e as visualizações qualificadas de cada vídeo publicado.