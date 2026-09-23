Quantos brasileiros usam o TikTok? Número coloca Brasil próximo ao topo do ranking mundial

TikTok no Brasil: país é o terceiro maior mercado da rede social no mundo (Future Publishing/Getty Images)
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Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16h33.
RESUMO | O TikTok reúne entre 91 milhões e 134 milhões de usuários no Brasil, a depender da métrica, e o país ocupa o terceiro lugar no ranking mundial da rede, atrás de Indonésia e Estados Unidos. Entenda por que as contagens divergem, quem usa o app, qual o peso dele nas compras e o que um criador brasileiro precisa para receber dinheiro da plataforma.
Em junho de 2026, o TikTok informou ter 134 milhões de usuários mensais no Brasil, perto de 60% da população, segundo Meio & Mensagem. É um dos aplicativos de redes sociais mais populares entre os brasileiros, que viu o número de contas aumentarem com o programa para criadores e a criação do TikTok Shop, o canal de vendas da própria plataforma.
Outras pesquisas chegam a totais menores, mas essa diferença não indica erro, visto que cada pesquisa mede um público ou forma de interação diferente. O interessante é que, independentemente do enfoque ou da metodologia desses levantamentos, Brasil aparece entre os três maiores mercados do aplicativo.
Os principais levantamentos publicados entre o fim de 2025 e meados de 2026 chegam a estes números:
A maior parte da diferença vem do método. Por exemplo, o alcance publicitário mede quantas contas um anunciante consegue atingir, enquanto usuários ativos mensais contam quem abriu o app ao menos uma vez no mês.
O gerenciador de anúncios do TikTok também só exibe dados de maiores de 18 anos, embora a rede permita anúncios para quem tem 13 anos ou mais. Uma mesma pessoa pode ainda manter mais de uma conta, o que infla contagens baseadas em perfis.
O Brasil ocupa o terceiro lugar global. Pelo critério de alcance publicitário, o ranking dos cinco maiores mercados fica assim, segundo compilação da Media Mister com base em dados de anúncios da rede:
A ordem entre Indonésia e Estados Unidos se inverte em levantamentos que usam usuários ativos mensais, mas o Brasil segue na terceira posição nas duas contagens.
A idade mínima para criar uma conta é 13 anos. Entre os adultos alcançáveis por anúncios no fim de 2025, 58,6% eram homens e 41,4% mulheres, segundo o DataReportal.
O mesmo relatório calcula que o alcance publicitário do TikTok equivale a 70,7% dos usuários de internet do país, sem recorte de idade. A rede nasceu associada à Geração Z, mas os números indicam presença entre adultos de todas as faixas.
O estudo Consumo e Influência 2026, da YouPix com a Nielsen, mostra que o TikTok foi a rede que mais cresceu como canal de descoberta de produtos: passou de 34% em 2025 para 51% em 2026. O Instagram segue na liderança, com 80%.
O primeiro Relatório de Impacto Econômico do TikTok no Brasil, encomendado pela empresa à LCA Consultoria Econômica e divulgado em maio de 2026, traz outros dados:
Os valores do relatório são projeções brutas calculadas a partir do retorno sobre gasto em anúncios. O próprio estudo ressalva que não mede vendas que ocorreriam por outros canais, como detalha a Exame.
Sim. A plataforma oferece quatro formas oficiais de renda para criadores brasileiros:
Segundo a Creator Academy do TikTok, o criador precisa ter 18 anos ou mais, usar uma conta pessoal, ter ao menos 10 mil seguidores e 100 mil visualizações nos últimos 30 dias, além de seguir as Diretrizes da Comunidade.
O cadastro é feito pelo aplicativo no celular:
Depois da aprovação, o painel do programa passa a mostrar as recompensas estimadas e as visualizações qualificadas de cada vídeo publicado.