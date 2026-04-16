Quem sai do BBB 26 hoje? Veja o que indicam as enquetes do 17º Paredão

Redação Exame
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15h29.
O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 acontece nesta quinta-feira, 16, e um dos participantes ficará de fora do top 4 do reality. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão na berlinda.
A formação teve o líder Leandro Boneco indicando Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, a advogada puxou Juliano Floss e completou a disputa.
As enquetes indicam que Jordana será a eliminada hoje.
Levantamento das 15h desta quinta-feira, 16, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica que a sister será a eliminada com mais de 60%.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 9,24% x Jordana 50,11% x Juliano Floss 40,65%
YouTube: Ana Paula Renault 7,09% x Jordana 55,59% x Juliano Floss 37,89%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,39% x Jordana 69,16% x Juliano Floss 28,46%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,41% x Juliano Floss 24,35%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,90% x Jordana 66,05% x Juliano Floss 30,23%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 61,27%, seguida por Juliano Floss, com 33,36%, e Ana Paula Renault, com 5,51%.
O levantamento soma 6.318.495 votos.
Na comparação anterior, Jordana tinha 61,85%. Agora, aparece com 61,27%, uma leve oscilação de 0,58 ponto percentual para baixo, mas segue à frente como a principal candidata à eliminação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.