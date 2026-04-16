Quem sai do BBB 26 hoje? Veja o que indicam as enquetes do 17º Paredão

Ana Paula Renault, Jordana ou Juliano Floss deixará a casa nesta quinta-feira, 16

BBB 26: enquete indica eliminação com mais de 60% dos votos nesta quinta-feira, 16

Da Redação
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15h29.

O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 acontece nesta quinta-feira, 16, e um dos participantes ficará de fora do top 4 do reality. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão na berlinda.

A formação teve o líder Leandro Boneco indicando Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, a advogada puxou Juliano Floss e completou a disputa.

As enquetes indicam que Jordana será a eliminada hoje.

Que horas começa o BBB 26? Hoje tem eliminação

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 15h desta quinta-feira, 16, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica que a sister será a eliminada com mais de 60%.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 9,24% x Jordana 50,11% x Juliano Floss 40,65%
YouTube: Ana Paula Renault 7,09% x Jordana 55,59% x Juliano Floss 37,89%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,39% x Jordana 69,16% x Juliano Floss 28,46%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,41% x Juliano Floss 24,35%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,90% x Jordana 66,05% x Juliano Floss 30,23%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 61,27%, seguida por Juliano Floss, com 33,36%, e Ana Paula Renault, com 5,51%.

De Bob Sinclar a RBD: veja os recados que emocionaram os brothers no BBB 26

O levantamento soma 6.318.495 votos.

Na comparação anterior, Jordana tinha 61,85%. Agora, aparece com 61,27%, uma leve oscilação de 0,58 ponto percentual para baixo, mas segue à frente como a principal candidata à eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Mais de Pop

Lana Del Rey lança música de jogo de James Bond; ouça e assista

Filmar 'A Odisséia' foi 'um pesadelo', diz Nolan

Tudo o que se sabe sobre a adaptação de 'Verity', de Colleen Hoover

Quem sai do BBB 26 hoje? Enquete atualizada aponta favorito à eliminação

Inteligência Artificial

9 em cada 10 brasileiros travam na hora de executar ideias com IA — você está nessa média?

Pop

Lana Del Rey lança música de jogo de James Bond; ouça e assista

Brasil

Fim da escala 6x1 é um 'remédio incorreto e populista', diz Zema

Ciência

'Daqui a 1,08 bilhão de anos': Cientistas da Nasa antecipam prazo para o fim do mundo