Irã afirma que países do Golfo não serão mais base segura para os EUA

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta terça-feira, 26, que países do Oriente Médio não voltarão a servir como “plataforma segura” para bases dos Estados Unidos, em meio à continuidade das tensões militares e diplomáticas entre Teerã e Washington.

Em comunicado divulgado pela TV estatal por ocasião do Eid al Adha, Khamenei disse que a influência americana na região está em declínio e que o Golfo deixará de ser um espaço de proteção para instalações militares dos EUA.

A mensagem ocorre enquanto Irã e Estados Unidos mantêm negociações para tentar encerrar o conflito em curso, iniciado em fevereiro e que já provocou episódios de confronto direto, apesar de um cessar-fogo frágil em vigor desde abril.

O posicionamento iraniano também foi acompanhado de novos sinais de tensão no campo militar. A Guarda Revolucionária afirmou ter derrubado um drone americano e atacado outras aeronaves que teriam violado o espaço aéreo do país.

O grupo, ligado ao governo iraniano, também advertiu que considera legítima uma resposta a eventuais violações do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos.

Do lado americano, o Comando Central informou que forças dos EUA atingiram recentemente alvos no sul do Irã, incluindo locais de lançamento de mísseis e embarcações suspeitas de preparar minas marítimas.

As ações foram justificadas como medidas de proteção às tropas americanas na região.

O cenário ocorre em paralelo às negociações diplomáticas conduzidas com participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que afirmou que há avanços parciais em pontos do acordo, mas que um entendimento final ainda não é iminente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem defendido publicamente um acordo rápido, embora mantenha a pressão militar como instrumento de negociação.

*Com AFP