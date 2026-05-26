Quem é o maior artilheiro do Uruguai em Copas do Mundo?

Ídolo da geração bicampeã mundial, Óscar Míguez lidera a lista de goleadores uruguaios na história dos Mundiais

Luis Suárez: jogador se aproximou de Oscar Miguez, mas não o ultrapassou ((Foto: Alex Goodlett/MLS via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Publicado em 26 de maio de 2026 às 07h49.

O maior artilheiro do Uruguai em Copas do Mundo é Óscar Míguez, autor de oito gols pela seleção uruguaia em Mundiais. O ex-atacante alcançou a marca disputando apenas duas edições do torneio: 1950 e 1954.

Míguez foi um dos nomes importantes da geração que conquistou o histórico título mundial de 1950, eternizado pelo “Maracanazo”, quando o Uruguai venceu o Brasil no Maracanã.

Como foram os gols de Óscar Míguez nas Copas?

Dos oito gols marcados por Míguez, cinco vieram na Copa de 1950. O atacante começou sua trajetória goleadora com um hat-trick na goleada por 8 a 0 sobre a Bolívia. Depois, marcou duas vezes na vitória uruguaia contra a Suécia, resultado fundamental na campanha do bicampeonato.

Quatro anos depois, na Copa de 1954, ampliou seu recorde com mais três gols. Balançou as redes na estreia diante da Tchecoslováquia e marcou duas vezes na vitória por 7 a 0 sobre a Escócia.

Curiosamente, apesar de ter sido peça importante da campanha de 1950, Míguez não marcou na partida decisiva contra o Brasil, no Maracanã.

Ranking dos maiores artilheiros do Uruguai em Copas do Mundo

Óscar Míguez — 8 gols
Luis Suárez — 7 gols
Diego Forlán — 6 gols
Pedro Cea — 5 gols
Juan Alberto Schiaffino — 5 gols
Edinson Cavani — 5 gols

Apesar da aproximação de nomes modernos como Luis Suárez e Diego Forlán, o recorde de Óscar Míguez segue intacto há mais de sete décadas.

