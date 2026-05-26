Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ferrari acelera nos elétricos, mas derrapa na bolsa

Modelo Luce marca ruptura histórica na trajetória da montadora, com críticas ao design

Ferrari: ações caíram após dúvidas sobre aceitação do novo carro elétrico. (Ferrari/Divulgação)

Ferrari: ações caíram após dúvidas sobre aceitação do novo carro elétrico. (Ferrari/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 26 de maio de 2026 às 08h16.

A estreia da Ferrari no mercado de carros 100% elétricos (EVs) provocou uma reação imediata e negativa entre investidores nesta terça-feira, 26. As ações da montadora italiana chegaram a cair mais de 6% em Milão após a apresentação do Luce, modelo que marca a entrada da companhia na era dos EVs.

A forte correção dos papéis ocorre depois de meses de expectativa em torno do primeiro Ferrari sem motor a combustão. A recepção inicial, porém, foi de cautela. Os preços dos papéis já tinham subido forte antes do lançamento, mas não o suficiente para reverter perdas de 27% acumuladas nos últimos 12 meses.

Analistas relataram à CNBC que investidores reagiram mal tanto ao design quanto ao posicionamento do veículo, considerado por alguns como distante da imagem clássica da Ferrari. Ele foi revelado em Roma e desenvolvido em parceria com a LoveFrom, estúdio criativo fundado pelo ex-diretor de design da Apple, Jony Ive.

Analista automotivo da Oddo BHF, Anthony Dick pontuou que a movimentação das ações foi "a reação mais intensa" já vista por ele após o lançamento visual de um carro. Na avaliação do especialista, o novo modelo representa uma ruptura sem precedentes com o que tradicionalmente define a Ferrari.

Luce: primeiro elétrico da Ferrari estreia sob pressão dos investidores. (Ferrari/Divulgação)

"Muitos fãs estão decepcionados (...), acreditando que isso dilui a marca de supercarros, que se consolidou em torno do design clássico e da potência bruta dos motores a combustão", elementos que deixaram de existir no modelo elétrico, acrescentou o estrategista-chefe de ações da Morningstar, Michael Field.

O CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, afirmou à CNBC, por outro lado, que o projeto foi desenvolvido preservando a experiência emocional dos modelos da fabricante. Ele disse que, embora o som seja diferente, o objetivo continua sendo transmitir ao motorista a mesma sensação de condução associada à marca italiana.

"Veja bem, quando se trabalha com uma nova tecnologia, é preciso sempre ter em mente uma palavra chamada respeito. Respeito pela tecnologia, porque quando se tem uma nova tecnologia, é preciso garantir que ela seja adequadamente representada no design, então o design precisa ser diferente", acrescentou.

O Luce também chega ao mercado em um momento delicado para o setor de veículos elétricos de luxo. Fabricantes como Porsche e Lamborghini já reduziram planos ligados à eletrificação diante da demanda mais fraca por modelos premium movidos a bateria.

Altos custos aumentam pressão na Ferrari

Investidores monitoram, ainda, o impacto financeiro da estratégia. Field disse que os altos custos de pesquisa e desenvolvimento necessários para criar uma plataforma elétrica própria aumentam a pressão sobre a rentabilidade futura da Ferrari.

O Luce será o primeiro Ferrari com cinco lugares. O modelo acelera de 0 a 96 km/h em cerca de 2,5 segundos e alcança velocidade máxima próxima de 309 km/h. O preço inicial ficará em torno de 550 mil euros, equivalente a, aproximadamente, US$ 640 mil ou R$ 3,2 milhões.

A Ferrari informou que todos os componentes principais do veículo serão desenvolvidos e produzidos internamente em sua sede histórica de Maranello. As primeiras entregas estão previstas para o quarto trimestre.

Acompanhe tudo sobre:FerrariCarros elétricos

Mais de Invest

Petróleo no limite: analista vê julho crítico para os EUA

Reta final do Imposto de Renda 2026: confira o checklist para enviar a declaração

Otimismo com crédito imobiliário com dias contados? Bancos preveem piora no 2º tri

Inflação no Japão e investimento estrangeiro no Brasil: o que move os mercados

Mais na Exame

Negócios

Gigante de R$ 17 bilhões, Grupo Pereira abre primeiro Fort Atacadista em São Paulo

Esporte

Quem é o maior artilheiro do Uruguai em Copas do Mundo?

Mercados

Petróleo no limite: analista vê julho crítico para os EUA

Mundo

EUA, Índia, Austrália e Japão reativam cooperação do Quad