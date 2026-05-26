Ferrari acelera nos elétricos, mas derrapa na bolsa

A estreia da Ferrari no mercado de carros 100% elétricos (EVs) provocou uma reação imediata e negativa entre investidores nesta terça-feira, 26. As ações da montadora italiana chegaram a cair mais de 6% em Milão após a apresentação do Luce, modelo que marca a entrada da companhia na era dos EVs.

A forte correção dos papéis ocorre depois de meses de expectativa em torno do primeiro Ferrari sem motor a combustão. A recepção inicial, porém, foi de cautela. Os preços dos papéis já tinham subido forte antes do lançamento, mas não o suficiente para reverter perdas de 27% acumuladas nos últimos 12 meses.

Analistas relataram à CNBC que investidores reagiram mal tanto ao design quanto ao posicionamento do veículo, considerado por alguns como distante da imagem clássica da Ferrari. Ele foi revelado em Roma e desenvolvido em parceria com a LoveFrom, estúdio criativo fundado pelo ex-diretor de design da Apple, Jony Ive.

Analista automotivo da Oddo BHF, Anthony Dick pontuou que a movimentação das ações foi "a reação mais intensa" já vista por ele após o lançamento visual de um carro. Na avaliação do especialista, o novo modelo representa uma ruptura sem precedentes com o que tradicionalmente define a Ferrari.

Luce: primeiro elétrico da Ferrari estreia sob pressão dos investidores. (Ferrari/Divulgação)

"Muitos fãs estão decepcionados (...), acreditando que isso dilui a marca de supercarros, que se consolidou em torno do design clássico e da potência bruta dos motores a combustão", elementos que deixaram de existir no modelo elétrico, acrescentou o estrategista-chefe de ações da Morningstar, Michael Field.

O CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, afirmou à CNBC, por outro lado, que o projeto foi desenvolvido preservando a experiência emocional dos modelos da fabricante. Ele disse que, embora o som seja diferente, o objetivo continua sendo transmitir ao motorista a mesma sensação de condução associada à marca italiana.

"Veja bem, quando se trabalha com uma nova tecnologia, é preciso sempre ter em mente uma palavra chamada respeito. Respeito pela tecnologia, porque quando se tem uma nova tecnologia, é preciso garantir que ela seja adequadamente representada no design, então o design precisa ser diferente", acrescentou.

O Luce também chega ao mercado em um momento delicado para o setor de veículos elétricos de luxo. Fabricantes como Porsche e Lamborghini já reduziram planos ligados à eletrificação diante da demanda mais fraca por modelos premium movidos a bateria.

Altos custos aumentam pressão na Ferrari

Investidores monitoram, ainda, o impacto financeiro da estratégia. Field disse que os altos custos de pesquisa e desenvolvimento necessários para criar uma plataforma elétrica própria aumentam a pressão sobre a rentabilidade futura da Ferrari.

O Luce será o primeiro Ferrari com cinco lugares. O modelo acelera de 0 a 96 km/h em cerca de 2,5 segundos e alcança velocidade máxima próxima de 309 km/h. O preço inicial ficará em torno de 550 mil euros, equivalente a, aproximadamente, US$ 640 mil ou R$ 3,2 milhões.

A Ferrari informou que todos os componentes principais do veículo serão desenvolvidos e produzidos internamente em sua sede histórica de Maranello. As primeiras entregas estão previstas para o quarto trimestre.