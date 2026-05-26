Gigante de R$ 17 bilhões, Grupo Pereira abre primeiro Fort Atacadista em São Paulo

Na Avenida das Nações Unidas, em Interlagos, o Fort Atacadista quer ir além da lógica tradicional do atacarejo.

A unidade, inaugurada nesta terça-feira, 27, marca a estreia da bandeira na cidade de São Paulo com uma operação que combina compra em volume e serviços típicos de supermercados convencionais.

A loja reúne açougue com cortes preparados diariamente, padaria com fornadas ao longo do dia, rotisseria, peixaria, hortifrúti abastecido diariamente e até restaurante próprio.

Por trás da expansão está o Grupo Pereira, dono da bandeira Fort Atacadista. Com faturamento de R$ 17,53 bilhões no último ano, segundo a ABRAS, a companhia se consolidou como o maior varejista de Santa Catarina e o sétimo maior do Brasil. Agora, avança sobre o mercado mais competitivo do setor supermercadista.

O modelo segue a lógica do atacarejo, formato híbrido entre atacado e varejo que ganhou força no país nos últimos anos, mirando desde pequenos comerciantes até famílias em busca de economia nas compras do mês.

“Estamos chegando à cidade de São Paulo com a expectativa de construir uma relação sólida com os consumidores da região”, afirma Lucas Pereira, diretor do Grupo Pereira. “Queremos que esta unidade marque o início de uma trajetória relevante, combinando crescimento sustentável, geração de empregos e contribuição para o desenvolvimento da comunidade.”

Localizada na Av. das Nações Unidas, 23.343, a unidade de Interlagos concentra praticamente todo o ecossistema de serviços do grupo. Além dos setores tradicionais de perecíveis, a operação terá o restaurante Trudy’s, marca própria do Grupo Pereira, com refeições prontas e semiprontas.

A inauguração também marca a chegada da Aliatta, linha própria da companhia, ao mercado paulistano.

A guerra do atacarejo

A entrada em São Paulo acontece em um dos mercados mais disputados do varejo alimentar. O estado concentra quase um quinto do faturamento supermercadista do país. As dez maiores redes paulistas somaram R$ 198,7 bilhões em receitas em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026.

No atacarejo, a disputa é liderada pelo Atacadão, do Carrefour, seguido por redes como Tenda Atacado e Roldão. Para ganhar espaço, o Fort aposta não apenas em preço, mas também em serviços e relacionamento com o consumidor.

A estratégia inclui ferramentas de fidelização como o Clube Mais, programa com ofertas e benefícios personalizados; o Vuon Card, cartão próprio com até 40 dias para pagamento; e o Zap Fort, canal de promoções via WhatsApp. A companhia também promove o “Dia F”, campanha mensal de descontos em diferentes categorias.

Expansão acelerada

Fundado em 1962, em Itajaí (SC), o Grupo Pereira construiu sua expansão a partir do Sul do país. Hoje, além do Fort Atacadista, opera as bandeiras Comper, SempreFort, Fort Posto, Perlog, Bate Forte e a agência Pera Turismo.

A chegada à capital paulista não é exatamente um teste. O Fort já operava outras três unidades no estado — em Jundiaí, Santos e São Bernardo do Campo — e, com a abertura em Interlagos, passa a somar 77 lojas no país.

O movimento ajuda a dimensionar o ritmo de expansão da companhia. Nesta terça, 27, o grupo também inaugura uma nova unidade em Chapecó (SC), fruto da aquisição do Grupo Celeiro.

Ainda no primeiro semestre de 2026, o Grupo Pereira prevê outras quatro inaugurações: duas no Rio Grande do Sul, em Erechim e Porto Alegre, além de unidades em Videira (SC) e Cáceres (MT).