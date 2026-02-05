Pop

BBB 26: quem é Maxiane, influenciadora digital de Pernambuco

Líder da última semana, participante entrou no programa pela Casa de Vidro

Maxiane: relembre trajetória da sister antes do BBB 26 (Divulgação/Globo)

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08h50.

Esta quinta-feira, 5, é o último dia como líder de Maxiane no Big Brother Brasil 2026. Na festa do líder da última quarta-feira, a sister barrou Ana Paula Renault, debateu alianças e trocou beijos com o brother Jonas Sulzbach.

Quem é Maxiane?

Maxiane, de 32 anos, foi uma das participantes da Casa de Vidro da região Norte, parte da dinâmica que definiu os integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital.

Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes.

Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, destaca.

Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.

Para Maxiane, o BBB é uma oportunidade de se conhecer e testar seus limites, mas seu grande objetivo é o prêmio: “não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 5 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”. Garante que não tem nada a perder nem tem medo de ser cancelada. “Sempre fui tachada de performática, mas esse é o meu jeito de ser”, revela.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a quarta Prova do Líder da temporada. Maxiane deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

