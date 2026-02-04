Pop

BBB 26: por que Sarah achou que discurso de Tadeu foi para a Ana Paula

Sarah, Cowboy e Jonas levantaram suas próprias teorias em uma conversa durante a madrugada pós-Paredão

Sarah Andrade: participante do BBB levanta hipóteses sobre a percepção do público (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11h43.

Depois da eliminação de Brigido na noite desta terça-feira, 3, o discurso de Tadeu Schmidt e o resultado do Paredão deixaram na casa um ar de mistério.

O enhgenheiro recebeu 77,88% dos votos, enquanto Leandro e Ana Paula, que também disputavam o Paredão, receberam 12,04% e 10,08%, respectivamente.

Entre os brothers e sisters tentando entender o significado da eliminação, Sarah, Cowboy e Jonas levantaram suas próprias teorias em uma conversa durante a madrugada pós-Paredão.

"Na minha opinião, o Boneco não é o querido, mas a Ana Paula está mais queimada", disse Cowboy. Sarah concordou e complementou: "Eu acho que ficou entre o Brigido e a Ana Paula, acho que ficou bem acirrado entre os dois. Por isso ele (Tadeu Schmidt, em seu discurso) deixou na dúvida todo mundo, tanto a gente aqui, quanto o público de casa."

Paredão

O terceiro Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 1º de fevereiro. A Líder Maxiane indicou Ana Paula, enquanto a casa votou em Leandro e Brigido. Jonas tinha sido emparedado pelo Big Fone, indicado por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, mas escapou da berlinda pela Prova Bate e Volta.

Quem já foi eliminado?

Além de Brigido, outros dois brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos e Matheus. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

