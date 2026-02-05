Pop

BBB 26 sem 'Laboratório'? Produção está em dúvida se vale a pena cancelar dinâmica

Em meio a boa repercussão do elenco atual, emissora pondera cancelar ação que daria poder extra ao público

BBB 26: direção do reality ainda não decidiu se vai implementar o 'Laboratório' (Gshow / TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 17h08.

A produção do Big Brother Brasil 26 ainda não bateu o martelo sobre uma das novidades mais comentadas antes da estreia. De acordo com Gabriel de Oliveira, colunista do O Dia, existe uma possibilidade considerável de que o chamado "Laboratório" não seja colocado em prática pelos produtores.

Nos bastidores, a cúpula do programa avalia que o atual elenco tem rendido boa repercussão nas redes sociais, o que pode reduzir a necessidade de mudar a formação dos competidores.

Para a produção, a entrada de novos concorrentes poderia levar informações externas para os confinados, o que seria ruim, já que o elenco do programa ainda não conseguiu entender quem são os favoritos e os odiados da audiência. Segundo o Canal D, a decisão será tomada ainda nessa semana. 

O que era o 'Laboratório BBB'?

A nova dinâmica prometia dar ao público a chance inédita de retirar participantes que pouco interagem no jogo — apelidados de “plantas” — e substituí-los por novos nomes, escolhidos por votação popular.

A ideia original do "Laboratório" era tornar o jogo mais dinâmico e permitir uma interação maior do público, interferindo diretamente na composição da casa. A estratégia foi anunciada como um dos trunfos da temporada.

Veja o teaser de janeiro com as novidades do programa:

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

