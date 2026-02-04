BBB 26: Babu define planta do jogo e quer Jonas no Paredão

Babu e Juliano Floss: brothers conversaram durante a madrugada no BBB 26 (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05h57.
Na madrugada desta quarta-feira, 4, Babu Santana conversou com Juliano Floss na área externa da casa sobre o andamento do jogo no BBB 26. Após comentarem outros participantes, o ator direcionou críticas a Jordana.
“Uma que fala muita besteira e se acha superior, é a Jordana. Ela se acha superior e é a maior planta, inútil, não faz nada. E é forçada”, afirmou Babu.
Durante a conversa, o ator também relembrou a atitude da sister durante o Castigo do Monstro, quando Jordana derrubou as peças de dominó de Ana Paula Renault.
Babu e Juliano também comentaram os desentendimentos recentes com Jonas Sulzbach. O ator afirmou que, caso conquiste a Prova do Líder, pretende indicar o empresário ao Paredão.
“Não tem nem coerência eu colocar outra pessoa se eu pegar o Líder”, disse.
No fim da conversa, Babu voltou a falar sobre Maxiane e criticou a postura adotada pela sister durante o programa ao vivo.
“Quer meter marra de durona no ao vivo. Seja durona na vida”, declarou o ator.
Além de Brigido, outros dois brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos e Matheus. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.