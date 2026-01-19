BBB 26: 'Energia pesada', diz Sarah sobre Ana Paula Renault

Pop

BBB 26: Sarah critica a "energia" de Ana Paula Renault

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16h26.

No Big Brother Brasil 26, as tensões internas entre os participantes seguem rendendo falas fortes. No último domingo, a participante Sarah Andrade falou sobre a colega de confinamento Ana Paula Renault de forma bastante direta no jogo.

Durante conversas com Aline Campos, Sarah afirmou que a colega transmite uma sensação negativa dentro da casa. "Ela tem uma energia pesada né? Sinto um peso quando ela chega perto, mesmo ela me tratando bem", disse a ex-BBB 21.

Ainda durante a conversa, a Veterana aconselhou Aline a voltar a contar a história ocorrida há 10 anos com Ana Paula do lado de fora da atração.

Veja o momento da conversa entre as sisters:

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

