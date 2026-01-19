BBB 26: 'Energia pesada', diz Sarah sobre Ana Paula Renault

BBB 26: Sarah critica a "energia" de Ana Paula Renault
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16h26.
No Big Brother Brasil 26, as tensões internas entre os participantes seguem rendendo falas fortes. No último domingo, a participante Sarah Andrade falou sobre a colega de confinamento Ana Paula Renault de forma bastante direta no jogo.
Durante conversas com Aline Campos, Sarah afirmou que a colega transmite uma sensação negativa dentro da casa. "Ela tem uma energia pesada né? Sinto um peso quando ela chega perto, mesmo ela me tratando bem", disse a ex-BBB 21.
Ainda durante a conversa, a Veterana aconselhou Aline a voltar a contar a história ocorrida há 10 anos com Ana Paula do lado de fora da atração.
Veja o momento da conversa entre as sisters:
O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.