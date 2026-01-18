Quem é Pedro, que desistiu do BBB 26 neste domingo

O participante do Big Brother Brasil Pedro Henrique entrou no BBB26 como um dos nomes mais comentados da primeira semana e saiu de forma abrupta. Escolhido pelo público após participar da dinâmica da Casa de Vidro no Sul do país, o vendedor ambulante apertou o botão de desistência na noite deste domingo, 18.

A decisão foi confirmada ao vivo pelo apresentador do reality Tadeu Schmidt, às 20h10, e marcou a segunda saída da edição.

Dentro do jogo, Pedro rapidamente se tornou um dos participantes mais controversos do elenco. Com uma postura considerada provocativa por outros brothers, acumulou atritos e episódios que testaram a convivência no confinamento, a ponto de virar o principal foco de incômodo da casa.

O clima se agravou no início da noite de domingo, quando a participante Jordana Morais relatou a outros brothers que teria sido vítima de uma tentativa de beijo à força dentro da despensa da casa.

Segundo o relato, Pedro teria segurado Jordana pelo pescoço após ela recusar a investida. Aliados da participante a orientaram a procurar o Confessionário para formalizar a denúncia à produção.

Pouco depois, visivelmente nervoso, Pedro tentou acionar o botão de desistência ainda fechado, caminhou pela casa em silêncio e respondeu de forma evasiva ao ser questionado sobre o ocorrido. Quando o dispositivo ficou verde, ele apertou o botão e deixou o programa sem se pronunciar.

Ambulante, traição e jovem pai: quem é Pedro do BBB26

Fora da casa, Pedro carrega uma trajetória marcada por trabalhos diversos e pela tentativa de ascensão social.

Natural de Colombo, no Paraná, ele vive atualmente em Curitiba e tem 22 anos. Já trabalhou como coletor de lixo, açougueiro, desossador, barman, garçom e motoboy, até se estabelecer como vendedor ambulante de flores e trufas — atividade que divide com a esposa.

Casado há mais de dois anos com Rayne Luiza, Pedro aguarda o nascimento da primeira filha do casal, Aurora, previsto para março.

Ele afirmou no programa que seu maior objetivo ao entrar no BBB era ganhar o prêmio para garantir melhores condições de vida à família que está formando. Disse sonhar em “ser o pai e a mãe que não teve” e revelou que morou sozinho aos 14 anos, em um almoxarifado.

A vida pessoal também se tornou assunto dentro do confinamento quando Pedro contou aos colegas que já teve um caso extraconjugal e que foi perdoado pela esposa. A revelação repercutiu fora da casa e levou Rayne a se manifestar publicamente, afirmando viver um momento delicado de exposição e pedindo respeito.

Entre gostos e traços de personalidade, Pedro se apresenta como alguém ambicioso, confiante na própria capacidade de persuasão, reflexo da experiência com vendas, segundo afiirmou ao Gshow, e consciente de que, ao se sentir prejudicado, reage de forma que pode ser interpretada como arrogância.

Tem quase 20 tatuagens, incluindo personagens de séries como Breaking Bad e Peaky Blinders, embora diga se arrepender do desenho nas costas. Gosta de artes marciais, trilhas, carne de panela preparada pela mãe e mantém na playlist músicas como “Dança Kuduro”. Também chegou a cursar estudos para se tornar pastor, mas abandonou a formação por discordar da visão da igreja.