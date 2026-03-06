Pop

BBB 26: quem venceu a Prova do Líder? Veja o top 10 das mais longas

A Prova do Líder de resistência em dupla dessa edição, iniciada na quinta-feira, 5, já dura mais de seis horas

Prova do Líder no BBB 26 / Reprodução TV Globo

Prova do Líder no BBB 26 / Reprodução TV Globo (Reprodução TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 05h33.

As provas de resistência são algumas das dinâmicas mais marcantes do Big Brother Brasil. Ao longo das edições, participantes já permaneceram mais de um dia em disputas físicas e psicológicas para conquistar liderança ou imunidade.

A dinâmica em dupla dessa edição, iniciada na quinta-feira, 5, já dura mais de seis horas.

Veja o ranking das dez provas mais longas da história do BBB.

Top 10 das provas mais longas do BBB

1º lugar — BBB 18

A prova de imunidade entre Ana Clara e Kaysar durou 42 horas e 58 minutos. Os dois permaneceram em uma plataforma giratória presos por cintos de segurança. A disputa terminou empatada após avaliação médica.

2º lugar — BBB 12

Kelly e Jakeline resistiram por 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Ao final da prova, as duas participantes comemoraram o feito após quase 30 horas de disputa.

3º lugar — BBB 18

Outra prova da mesma edição entrou no ranking. Kaysar venceu a disputa contra Jéssica Mueller após 29 horas e 48 minutos de resistência.

4º lugar — BBB 26

A primeira Prova do Líder da edição durou 26 horas e 36 minutos. Alberto Cowboy venceu após a desistência de Jonas Sulzbach.

5º lugar — BBB 20

Thelma Assis venceu a prova do líder após 26 horas e 25 minutos em uma dinâmica realizada em um carrossel.

6º lugar — BBB 19

Paula Sperling conquistou a liderança depois de 24 horas e 50 minutos enfrentando vento, água, lama e ondas de calor durante a disputa.

7º lugar — BBB 6

Iran e Inês permaneceram 24 horas e 30 minutos na prova, enfrentando sol e chuva até conquistarem a liderança.

8º lugar — BBB 22

A prova durou 23 horas e 51 minutos e terminou após intervenção da produção. Lucas Bissoli ganhou a liderança por sorteio.

9º lugar — BBB 26

A quinta Prova do Líder da edição alcançou 23 horas e 31 minutos. A decisão ocorreu em rodada de desempate vencida por Jonas Sulzbach.

Alberto Cowboy x Diego Alemão / Reprodução TV Globo

Alberto Cowboy x Diego Alemão / Reprodução TV Globo (Reprodução TV Globo)

10º lugar — BBB 7

A disputa entre Diego Alemão e Alberto Cowboy durou 21 horas e 30 minutos na chamada Prova da Gaiola, vencida por Cowboy.

Duplas da prova

As duplas formadas para disputar a liderança são:

Como a prova vai funcionar?

Um dos integrantes da dupla ficará em uma extremidade do Provódromo e deverá manter um botão pressionado continuamente. O dispositivo é bastante sensível, o que exige atenção constante durante toda a prova.

Enquanto isso, o parceiro permanecerá do outro lado segurando uma barra responsável por equilibrar um prato, que inicialmente estará vazio. Na parte inferior da estrutura existe um imã que não pode tocar o chão em nenhum momento. Se o imã encostar no solo, a dupla será imediatamente eliminada da disputa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

