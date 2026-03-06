BBB 26: quem venceu a Prova do Líder? Veja o top 10 das mais longas

Prova do Líder no BBB 26 / Reprodução TV Globo (Reprodução TV Globo)
As provas de resistência são algumas das dinâmicas mais marcantes do Big Brother Brasil. Ao longo das edições, participantes já permaneceram mais de um dia em disputas físicas e psicológicas para conquistar liderança ou imunidade.
A dinâmica em dupla dessa edição, iniciada na quinta-feira, 5, já dura mais de seis horas.
Veja o ranking das dez provas mais longas da história do BBB.
1º lugar — BBB 18
A prova de imunidade entre Ana Clara e Kaysar durou 42 horas e 58 minutos. Os dois permaneceram em uma plataforma giratória presos por cintos de segurança. A disputa terminou empatada após avaliação médica.
2º lugar — BBB 12
Kelly e Jakeline resistiram por 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Ao final da prova, as duas participantes comemoraram o feito após quase 30 horas de disputa.
3º lugar — BBB 18
Outra prova da mesma edição entrou no ranking. Kaysar venceu a disputa contra Jéssica Mueller após 29 horas e 48 minutos de resistência.
4º lugar — BBB 26
A primeira Prova do Líder da edição durou 26 horas e 36 minutos. Alberto Cowboy venceu após a desistência de Jonas Sulzbach.
5º lugar — BBB 20
Thelma Assis venceu a prova do líder após 26 horas e 25 minutos em uma dinâmica realizada em um carrossel.
6º lugar — BBB 19
Paula Sperling conquistou a liderança depois de 24 horas e 50 minutos enfrentando vento, água, lama e ondas de calor durante a disputa.
7º lugar — BBB 6
Iran e Inês permaneceram 24 horas e 30 minutos na prova, enfrentando sol e chuva até conquistarem a liderança.
8º lugar — BBB 22
A prova durou 23 horas e 51 minutos e terminou após intervenção da produção. Lucas Bissoli ganhou a liderança por sorteio.
9º lugar — BBB 26
A quinta Prova do Líder da edição alcançou 23 horas e 31 minutos. A decisão ocorreu em rodada de desempate vencida por Jonas Sulzbach.
10º lugar — BBB 7
A disputa entre Diego Alemão e Alberto Cowboy durou 21 horas e 30 minutos na chamada Prova da Gaiola, vencida por Cowboy.
As duplas formadas para disputar a liderança são:
Um dos integrantes da dupla ficará em uma extremidade do Provódromo e deverá manter um botão pressionado continuamente. O dispositivo é bastante sensível, o que exige atenção constante durante toda a prova.
Enquanto isso, o parceiro permanecerá do outro lado segurando uma barra responsável por equilibrar um prato, que inicialmente estará vazio. Na parte inferior da estrutura existe um imã que não pode tocar o chão em nenhum momento. Se o imã encostar no solo, a dupla será imediatamente eliminada da disputa.
