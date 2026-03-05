BBB 26: a reação do Jonas quando Breno voltou do Quarto Secreto

A volta de Breno ao BBB 26 após o paredão falso provocou uma das reações mais comentadas da madrugada dessa quinta-feira, 5. Durante a festa da líder Samira, os participantes foram surpreendidos com o retorno do brother que havia sido enviado ao quarto secreto. Enquanto parte da casa comemorou, Jonas demonstrou forte abatimento diante da reviravolta.

Logo após o retorno de Breno, Jonas deixou a festa e se recolheu ao quarto. O participante conversou com aliados e desabafou sobre a situação, demonstrando preocupação com a imagem de seu grupo fora do programa. Em tom de frustração, ele chegou a comentar que o público poderia estar “rindo da cara” deles após a comemoração que fizeram acreditando que o adversário havia sido eliminado.

Jonas fala sobre o Paredão Falso: "Hoje, eu acordei rindo, acordei dançando (...) E aí, como é que fica agora? Onde é que eu enfio a minha cara?" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/CO2q0ZSekD — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2026

O veterano também refletiu sobre a possibilidade de já existirem favoritos do público dentro do reality. Para ele, o resultado do paredão falso pode indicar que parte da audiência está apoiando os adversários. Diante disso, Jonas admitiu que a situação foi pior do que imaginava e passou a questionar os rumos do jogo.

Conversa com Cowboy

Na manhã dessa quinta-feira, 5, o gaúcho teve uma conversa com Alberto Cowboy e alegou "não estar bem". Para o Veterano, a volta de Breno mostrou que o grupo está em total desvantagem na competição.

"A única vantagem disso é que você e Jordana não saíram", disse Jonas. "Para mim não teve vantagem nenhuma", revelou Alberto.

Para Jonas, a volta de Breno não os colocou no mesmo patamar de antes. Pelo contrário, os jogou no fundo do poço. "Agora desanimei mesmo.", revela o ex-BBB 12.

Durante papo com Jonas, Cowboy analisa o jogo: 💬 "O jogo em si contribuiu pra que a gente se mostrasse muito forte. Nós ganhamos tudo, no início. Se a gente tivesse sido o [grupo] que tivesse tomando porrada desde o início [...] o jogo tinha sido desenhado de uma maneira… pic.twitter.com/RckQNEFZeW — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2026

