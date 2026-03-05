Pop

BBB 26: a reação do Jonas quando Breno voltou do Quarto Secreto

Participante admite desânimo no jogo depois que rival retorna do quarto secreto

BBB 26: Jonas demonstra frustração e faz desabafo sobre o jogo (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 19h38.

A volta de Breno ao BBB 26 após o paredão falso provocou uma das reações mais comentadas da madrugada dessa quinta-feira, 5. Durante a festa da líder Samira, os participantes foram surpreendidos com o retorno do brother que havia sido enviado ao quarto secreto. Enquanto parte da casa comemorou, Jonas demonstrou forte abatimento diante da reviravolta.

Logo após o retorno de Breno, Jonas deixou a festa e se recolheu ao quarto. O participante conversou com aliados e desabafou sobre a situação, demonstrando preocupação com a imagem de seu grupo fora do programa. Em tom de frustração, ele chegou a comentar que o público poderia estar “rindo da cara” deles após a comemoração que fizeram acreditando que o adversário havia sido eliminado.

O veterano também refletiu sobre a possibilidade de já existirem favoritos do público dentro do reality. Para ele, o resultado do paredão falso pode indicar que parte da audiência está apoiando os adversários. Diante disso, Jonas admitiu que a situação foi pior do que imaginava e passou a questionar os rumos do jogo.

Conversa com Cowboy

Na manhã dessa quinta-feira, 5, o gaúcho teve uma conversa com Alberto Cowboy e alegou "não estar bem". Para o Veterano, a volta de Breno mostrou que o grupo está em total desvantagem na competição. 

"A única vantagem disso é que você e Jordana não saíram", disse Jonas. "Para mim não teve vantagem nenhuma", revelou Alberto

Para Jonas, a volta de Breno não os colocou no mesmo patamar de antes. Pelo contrário, os jogou no fundo do poço. "Agora desanimei mesmo.", revela o ex-BBB 12. 

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

