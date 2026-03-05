BBB 26: Marciele passa mal em festa do Líder e assusta brothers

Marciele Albuquerque: participante do BBB 26
Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 16h25.
Marciele Albuquerque precisou de atendimento médico no BBB 26 na madrugada desta quinta-feira, 5, após passar mal durante a festa do Líder. A participante recebeu ajuda de outros brothers e foi encaminhada ao confessionário, onde foi atendida pelo médico do programa.
O episódio aconteceu poucas horas depois do retorno de Breno e Juliano do Quarto Secreto, que voltou a movimentar o jogo dentro da casa. Durante a festa, Marciele chegou a comentar que precisaria beber para conseguir dormir, dizendo estar desacreditada com a situação após a volta dos participantes.
Nas redes sociais, a equipe de Marciele informou que a participante teve uma forte crise de ansiedade provocada pela pressão emocional dentro do reality show.
Segundo a equipe, a sister já vinha lidando com um momento emocional delicado durante o confinamento. Em publicação no Instagram, o perfil afirmou que ela costuma lidar com as próprias dificuldades sem se expor publicamente.
“Com o acúmulo de tensão na casa, ela acabou tendo uma forte crise de ansiedade”, diz a nota divulgada nas redes sociais.
A equipe também agradeceu o apoio de outros participantes que ajudaram Marciele no momento em que ela passou mal dentro da casa.
Segundo a publicação, Gabi, Jordana, Breno e Jonas estiveram ao lado da sister e prestaram assistência até que ela fosse atendida pela equipe médica do programa.
Após o atendimento, a equipe informou que Marciele está bem e pediu compreensão do público diante da pressão emocional enfrentada pelos participantes do reality.
“Seguimos enviando energias positivas e desejando que o jogo continue de forma saudável para todos”, concluiu o comunicado.
