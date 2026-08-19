Lionel Richie ironiza turnê de Usher e Chris Brown: 'Nós não fomos presos'

A turnê “The R&B Tour”, de Usher e Chris Brown, voltou a ser alvo de comentários. Desta vez, a crítica veio de Lionel Richie, vencedor de quatro Grammys, que ironizou a dupla durante um show ao lado do Earth, Wind & Fire.

Recentemente, em um show em Nashville, Usher chamou uma fã ao palco para uma performance romântica e sensual. No entanto, ao perceber o visível desconforto e a falta de reação da mulher, o cantor parou o show e disse ao público "acho que ela não quer estar aqui", pedindo para ela voltar ao seu lugar.

“Usher e Chris Brown estão tentando fazer algo novo”, disse o cantor, em vídeo divulgado nas redes sociais. Na sequência, afirmou que o Commodores e o Earth, Wind & Fire já faziam algo semelhante há cerca de 40 anos. “A única diferença entre aquela época e agora é que nós não fomos presos.”

A declaração provocou risadas e aplausos da plateia. “Desculpe. Eles são bons homens cristãos”, disse.

Em seguida, o cantor criticou a dinâmica das redes sociais, afirmando que, na época do Commodores, não existiam Instagram e TikTok para que as pessoas saíssem “contando uma mentira e depois postando”.

Histórico de Chris Brown

Em 2009, o cantor Chris Brown se declarou culpado por agredir a então namorada, Rihanna. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, além de prestar serviços comunitários e participar de aconselhamento sobre violência doméstica. Em 2014, Brown violou os termos da liberdade condicional e passou 131 dias na prisão.

O cantor também esteve envolvido em outras disputas judiciais e acusações de agressão ao longo dos anos. Em 2017, sua ex-namorada Karrueche Tran obteve uma ordem de restrição contra ele. Brown também enfrentou processos e acusações relacionadas a outros episódios de violência, embora nem todas as alegações tenham resultado em condenações.

Mais recentemente, Brown voltou a enfrentar a Justiça no Reino Unido por um episódio ocorrido em Londres em 2023. Ele foi acusado de atacar o produtor musical Abraham Diaw com uma garrafa em uma boate. Em julho de 2026, Brown se declarou culpado de uma acusação de crime relacionado ao uso ou ameaça de violência ilegal. As mais graves, de tentativa de causar lesão corporal grave e agressão que causou lesão corporal, foram retiradas. A sentença está marcada para 26 de outubro.

O caso resultou na prisão de Brown em maio de 2025, quando ele chegou ao Reino Unido para sua turnê. Ele foi posteriormente libertado sob fiança, mediante uma garantia de 5 milhões de libras, o equivalente a cerca de US$ 6,7 milhões na época.

Em outro processo, Brown foi condenado em julho de 2026 a pagar US$ 12,9 milhões a uma funcionária doméstica que foi atacada por seu cachorro em uma propriedade do cantor na Califórnia, em 2020.

Apesar do histórico, Brown segue em atividade e atualmente divide com Usher a “The R&B Tour”.

Lionel Richie no Brasil

Lionel Richie tem um compromisso marcado no Brasil. O cantor fará um show único em São Paulo em 19 de dezembro de 2026, no Nubank Parque, antigo Allianz Parque. A apresentação faz parte da agenda oficial de sua turnê e os ingressos estão disponíveis pela Eventim.