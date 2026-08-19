Cargas a granel: 7 pontos de controle essenciais no transporte do agronegócio

Por André Pimenta, CEO da Motz*

O transporte de carga a granel é uma etapa estratégica para o escoamento de grãos e outras commodities no Brasil.

Em um país que está entre os maiores produtores agrícolas do mundo, garantir que essa produção chegue ao destino com qualidade e sem perdas é um desafio logístico constante.

Durante o trajeto, fatores operacionais e estruturais podem impactar diretamente a integridade da carga. Umidade, falhas na vedação da carroceria, resíduos de cargas anteriores, vazamentos ou divergências na pesagem são alguns dos pontos que podem gerar perdas ao longo da operação.

Por isso, além da infraestrutura e da escolha do modal, o controle de processos no transporte se torna fundamental para reduzir desperdícios e preservar o valor da mercadoria.

Algumas pequenas falhas operacionais podem representar grandes prejuízos, especialmente em cargas de grande volume.

Nessa linha, alguns pontos operacionais são decisivos para evitar perdas, contaminação e divergências de peso, além de garantir mais segurança e eficiência na operação.

1. Limpeza adequada do implemento antes do carregamento:

Os resíduos de cargas anteriores podem contaminar os grãos transportados, comprometendo a qualidade e até gerando rejeição no destino.

Por isso, é fundamental realizar a limpeza completa da carroceria ou do implemento, removendo poeira, restos de produtos e qualquer material que possa contaminar a carga.

2. Verificação da vedação e da estrutura do implemento

As frestas, rachaduras ou desgastes na carroceria podem causar vazamento de grãos durante o trajeto. Antes de iniciar a viagem, é importante conferir a estrutura do implemento, garantindo que laterais, portas e sistema de fechamento estejam bem vedados.

3. Uso correto da lona para proteção da carga

A lona tem um papel fundamental na proteção da carga contra chuva, poeira, vento e contaminações externas. Além de ser uma exigência em muitas operações, ajuda a preservar a qualidade dos grãos e evitar perdas ao longo da viagem.

4. Controle de umidade da carga

A umidade excessiva pode comprometer a qualidade dos grãos, favorecendo a deterioração e a proliferação de fungos.

Por isso, o controle da umidade no momento do carregamento e a proteção adequada da carga durante o transporte são medidas importantes para preservar o produto e evitar a proliferação de potenciais doenças.

5. Conferência da pesagem na origem e no destino

Diferenças de peso entre o carregamento e a entrega podem indicar perdas durante o transporte ou falhas no processo logístico.

A pesagem correta e documentada em balanças confiáveis ajuda a garantir mais transparência e controle sobre a operação.

6. Checklist operacional antes da saída

Um checklist simples pode evitar diversos problemas na estrada: condições do veículo, vedação da carga, documentação, fixação da lona e integridade do implemento devem ser verificados antes do início da viagem.

7. Monitoramento e rastreio da viagem

O acompanhamento da operação permite maior controle sobre o transporte.

Com sistemas de rastreamento e padronização operacional, é possível monitorar o trajeto, identificar desvios, reduzir riscos e aumentar a eficiência no transporte de carga a granel.

O apoio invisível que ganha protagonismo estratégico

A digitalização tem um papel cada vez mais importante na redução de perdas no transporte de grãos e outras cargas a granel.

Em uma operação que envolve grandes volumes, diferentes etapas logísticas e longas distâncias, contar com ferramentas que tragam mais visibilidade faz toda a diferença para evitar falhas operacionais.

As novas tecnologias ajudam a estruturar rotinas mais organizadas para o transporte, com etapas claras desde a contratação do frete até a entrega da carga.

Além disso, plataformas digitais centralizam informações importantes da operação, como horários de coleta e entrega, status da viagem e registros logísticos.

Isso traz mais visibilidade, organização e controle sobre o transporte, reduzindo falhas de comunicação e aumentando a eficiência da operação.

Nesse cenário, soluções que combinam padronização operacional, roteirização inteligente e acompanhamento da carga e da viagem tornam o transporte a granel mais seguro e confiável, garantindo maior controle em cada etapa e ajudando a minimizar perdas ao longo do trajeto.

*André Pimenta tem 20 anos de experiência no setor, atuando em posições de liderança na área de supply chain e de negócio em empresas como Ambev e Votorantim Cimentos. Além de possuir 8 anos de experiência no cargo de CEO, trazendo sólido histórico nas áreas comerciais e de operações, com forte foco na entrega de resultados e estruturação de equipes. Atualmente está como CEO da Motz, transportadora digital que conecta cargas e destinos, facilitando a jornada da cadeia logística.