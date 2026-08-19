'Linkin Park: Unshatter' abre pré-venda de ingressos no Brasil; veja como comprar

A pré-venda de "Linkin Park: Unshatter" já está liberada no Brasil. O documentário, que promete um retrato mais intimista da banda, chega aos cinemas brasileiros e os ingressos para as primeiras sessões já podem ser garantidos.

Dirigido por Joe Hahn, DJ do grupo, o filme conta a trajetória do Linkin Park, que passou por perdas, reconstrução e um novo momento criativo. A produção reúne material de arquivo pouco conhecido do público, bastidores, sessões de estúdio e trechos de shows, incluindo os de São Paulo, com o período desde as primeiras gravações da banda em sua fase mais recente, em 2022, até a volta aos palcos em turnês internacionais.

O Linkin Park nasceu na Califórnia em 1996 e se tornou um dos maiores nomes do rock mundial ao misturar o gênero com nu metal, hip hop e elementos eletrônicos. A banda já vendeu mais de 100 milhões de discos e acumula prêmios importantes na carreira, entre eles dois Grammys.

A formação inicial era composta por Mike Shinoda, Brad Delson, Rob Bourdon, Joe Hahn, Dave "Phoenix" Farrell e Mark Wakefield, este último substituído ainda no começo por Chester Bennington, cuja voz marcou a identidade sonora do grupo e ajudou a projetá-lo internacionalmnte.

A morte de Chester, em 2017, interrompeu as atividades da banda por sete anos. O retorno veio com uma formação renovada, com a chegada de Colin Brittain na bateria e Emily Armstrong nos vocais.

Onde comprar e quando assistir 'Linkin Park: Unshatter'

O documentário chega aos cinemas brasileiros em 30 de setembro. Os ingressos para as primeiras sessões já podem ser garantidos pelo site ou aplicativo da Ingresso.com.

Assista ao trailer legendado:

'Unshatter (Live From São Paulo)'

Além do documentário, o Linkin Park também vai lançar "Unshatter (Live From São Paulo)", álbum ao vivo gravado durante o primeiro show da banda do antigo Allianz Parque, em São Paulo, em 2024. O disco chega às plataformas em 25 de setembro, cinco dias antes da estreia do filme nos cinemas.

A tracklist reúne 16 músicas gravadas na apresentação, considerada uma das principais da atual turnê mundial. O repertório inclui "Leave Out All the Rest", uma das canções mais raras dos shows recentes da banda, "Waiting for the End" e todas as faixas inéditas do álbum "From Zero". Segundo a banda, a trilha sonora reúne gravações exclusivas que não aparecem no documentário