BBB 26: quem venceu a Prova do Líder hoje?

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira e consagrou Babu Santana como o novo líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Primeira fase

A dinâmica foi individual e consistiu em equilibrar caixas em uma gangorra dentro de um tempo cronometrado. Os quatro participantes com menores tempos na primeira fase garantem a classificação para a disputa decisiva, que será realizada ao vivo no programa desta noite.

Durante a tarde, vários brothers e sisters realizaram a prova, que exigiu calma, estratégia e rapidez para alcançar a posição correta no equipamento. Entre os passos da prova, cada um ajustou as caixas até estabilizar a gangorra antes de encerrar a contagem.

Os quatro classificados foram: Marcelo, com 27 segundos, Juliano, com 31 segundos, Babu com 38 segundos e Sarah com 44 segundos e 24 décimos. A última colocada passou por muito pouco, já que Paulo Augusto, o quinto lugar, ficou com 44 segundos e 93 décimos.

Segunda fase

Na decisão, os classificados enfrentaram duas novas rodadas da prova, o primeiro duelo foi entre Juliano e Sarah, que terminou com Juliano vencedor. No segundo duelo, Babu e Marcelo se enfrentaram, e terminou com Babu classificado para a final.

Na rodada final, Juliano e Babu se enfrentaram. Após completar o desafio com melhor desempenho, Babu Santana levou a liderança da semana.

Com a vitória, o novo líder terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.