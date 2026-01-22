Prova do Líder: quais participantes se classificaram para a final?

BBB 26: os melhores tempos conquistam vaga na etapa ao vivo
Redação Exame
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19h05.
A segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 começou nesta quinta-feira com uma fase classificatória realizada na parte da tarde, na qual todos os participantes foram convocados para competir por uma vaga na etapa final do desafio.
A dinâmica foi individual e consistiu em equilibrar caixas em uma gangorra dentro de um tempo cronometrado. Os quatro participantes com menores tempos na primeira fase garantem a classificação para a disputa decisiva, que será realizada ao vivo no programa desta noite.
Durante a tarde, vários brothers e sisters realizaram a prova, que exigiu calma, estratégia e rapidez para alcançar a posição correta no equipamento. Entre os passos da prova, cada um ajustou as caixas até estabilizar a gangorra antes de encerrar a contagem.
Os quatro melhores tempos registrados na etapa classificatória foram os que garantiram a passagem para a final daProva do Líder, que acontece no programa ao vivo após a novela Três Graças. E foram eles: Marcelo, com 27 segundos, Juliano, com 31 segundos, Babu com 38 segundos e Sarah com 44 segundos e 24 décimos. A última colocada passou por muito pouco, já que o Paulo Augusto, o quinto lugar, ficou com 44 segundos e 93 décimos.
Veja a prova do 1º colocado, Marcelo:
MARCELINHO FEZ A PROVA EM 27 SEGUNDOS AAAAAAAAAAAA 🗣🗣 pic.twitter.com/224LL3ZbW0
— Yan Morais 🎟 (@YRComenta) January 22, 2026
1. Marcelo: 27 segundos e 17 décimos
2. Juliano: 31 segundos e 32 décimos
3. Babu: 38 segundos e 28 décimos
4. Sarah: 44 segundos e 24 décimos
5. Paulo Augusto: 44 segundos e 93 décimos
6. Matheus: 45 segundos e 38 décimos
7. Ana Paula: 55 segundos e 54 décimos
8. Sol: 56 segundos e 65 décimos
9. Cowboy: 1 minuto e 45 décimos
10. Marciele 1 minuto, 1 segundo e 40 décimos
11. Jonas: 1 minuto, 4 segundos e 75 décimos
12. Jordana: 1 minuto e 10 segundos
13. Samira: 1 minuto, 15 segundos e 61 décimos
14. Edilson: 1 minuto, 20 segundos e 92 décimos
15. Leandro: 1 minuto, 24 segundos e 72 décimos
16. Brígido: 1 minuto, 27 segundos e 28 décimos
17. Solange: 1 minuto, 36 segundos e 63 décimos
18. Milena: 1 minuto, 42 segundos e 59 décimos
19. Maxiane: 1 minuto, 45 segundos e 94 décimos
20. Breno: 2 minutos, 16 segundos e 87 décimos
21. Chaiany: 3 minutos, 19 segundos e 23 décimos
22. Gabriela: 3 minutos, 31 segundos e 69 décimos