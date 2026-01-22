BBB 26: por que Jonas entrou na mira de Babu

Babu: Veterano brigou com Jonas na quarta-feira, 21 (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07h50.
Durante a tarde da quarta-feira, 21, no BBB 26, Babu Santana e Jonas Sulzbach protagonizaram um atrito na cozinha da casa. O ator se irritou ao encontrar as panelas mexidas e o fogo desligado após sair por alguns minutos para fumar, enquanto preparava a refeição do grupo VIP.
Babu relatou que se sentiu ignorado pelos colegas. “Atrapalharam todo o processo”, afirmou. Jonas respondeu dizendo que não houve intenção de interferência. “Eu tive maior cuidado”, rebateu.
Ainda assim, o clima pesou. Babu chegou a dizer que estava sendo atropelado no momento em que se dedicava a uma tarefa coletiva. “Amanhã vou fazer minha comida no meu tempo. Me senti ignorado”, disse.
Na festa do líder, o ator retomou o tema com Juliano Floss. Revelou que cogitava formar aliança com Jonas, mas descartou essa possibilidade. Segundo Babu, o comportamento do empresário foi de “lobo em pele de cordeiro”.
Babu disse que Jonas não era alvo imediato de voto, mas mudou de ideia. “Subiu umas cinco casas. Ainda não é minha prioridade, mas vai se enforcar sozinho”, declarou. Para Juliano, Jonas tenta apontar erros constantemente. “O tempo inteiro que tô na cozinha, ele fica olhando para falar alguma coisa.”
O ator também compartilhou sua visão com Solange Couto e fez críticas à postura do colega. “Postura de playboy, que não tá nem aí. Tem o direito de tomar no cu também, mermão!”, comentou.
Em conversa anterior com Alberto Cowboy, Jonas minimizou o episódio e disse não temer Babu. O ator, por sua vez, encerrou a discussão afirmando que prefere focar em disputas importantes do jogo.
A edição desta quinta-feira vai exibir a segunda Prova do Líder da temporada. Alberto Cowboy deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.