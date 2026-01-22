BBB 26: por que Jonas entrou na mira de Babu

Durante a tarde da quarta-feira, 21, no BBB 26, Babu Santana e Jonas Sulzbach protagonizaram um atrito na cozinha da casa. O ator se irritou ao encontrar as panelas mexidas e o fogo desligado após sair por alguns minutos para fumar, enquanto preparava a refeição do grupo VIP.

Babu relatou que se sentiu ignorado pelos colegas. “Atrapalharam todo o processo”, afirmou. Jonas respondeu dizendo que não houve intenção de interferência. “Eu tive maior cuidado”, rebateu.

Ainda assim, o clima pesou. Babu chegou a dizer que estava sendo atropelado no momento em que se dedicava a uma tarefa coletiva. “Amanhã vou fazer minha comida no meu tempo. Me senti ignorado”, disse.

Na festa do líder, o ator retomou o tema com Juliano Floss. Revelou que cogitava formar aliança com Jonas, mas descartou essa possibilidade. Segundo Babu, o comportamento do empresário foi de “lobo em pele de cordeiro”.

Prioridade no jogo

Babu disse que Jonas não era alvo imediato de voto, mas mudou de ideia. “Subiu umas cinco casas. Ainda não é minha prioridade, mas vai se enforcar sozinho”, declarou. Para Juliano, Jonas tenta apontar erros constantemente. “O tempo inteiro que tô na cozinha, ele fica olhando para falar alguma coisa.”

O ator também compartilhou sua visão com Solange Couto e fez críticas à postura do colega. “Postura de playboy, que não tá nem aí. Tem o direito de tomar no cu também, mermão!”, comentou.

Em conversa anterior com Alberto Cowboy, Jonas minimizou o episódio e disse não temer Babu. O ator, por sua vez, encerrou a discussão afirmando que prefere focar em disputas importantes do jogo.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a segunda Prova do Líder da temporada. Alberto Cowboy deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.