Como a cultura coreana se tornou tendência global no turismo

Seul não é apenas uma cidade. É um fenômeno. Capital de um país que, nas últimas décadas, exportou ao mundo sua música, sua culinária, sua estética e seu modo de vida, a metrópole sul-coreana consolidou-se como um dos destinos mais procurados do planeta. No ano passado, a cidade foi eleita o melhor destino para viajantes solo no Travellers Choice Awards 2025 do TripAdvisor. Nesse contexto, o Four Seasons Hotel Seoul ocupa uma posição singular: instalado no centro geográfico da cidade, entre o Palácio Gyeongbokgung e o Quadrado Gwanghwamun, o hotel funciona tanto como refúgio quanto como ponto de partida para tudo o que Seul tem a oferecer.

Uma localização estratégica

Estar no centro de Seul significa ter acesso imediato a pontos históricos e contemporâneos que convivem lado a lado de forma que poucas cidades no mundo conseguem equilibrar. A menos de dez minutos a pé do hotel, o Palácio Gyeongbokgung, construído no século XIV, é um dos pontos turísticos mais visitados da Coreia do Sul. O bairro de Bukchon Hanok Village, com suas ruas de casas tradicionais, fica igualmente próximo, assim como Seochon, área de cafés artesanais, ateliês de artesanato e galerias independentes.

A vizinhança inclui ainda o bairro de Naejadong, descrito como um dos mais descolados da cidade, a poucos minutos a pé do hotel, onde bares como Pomme, Abyss, Slow Hand e Cobbler vêm acumulando seguidores. Para quem prefere compras, a praticidade do serviço de carro do hotel permite acesso direto a shoppings como Shinsegae e Lotte, além de bairros como Seongsu-dong, com suas pop-ups e cafés de conceito, e o Dongdaemun Design Plaza, aberto 24 horas.

Bukchon Hanok Village: ruas de casas tradicionais coreanas são ponto turístico da cidade (Four Seasons /Divulgação)

Gastronomia: do mercado de rua à alta coquetelaria

A cena gastronômica de Seul é um capítulo à parte, e o Four Seasons Hotel Seoul reflete isso tanto dentro quanto fora de suas paredes. No hotel, o The Market Kitchen serve pratos internacionais e coreanos elaborados com ingredientes locais e sazonais.

Para ocasiões especiais, o espaço Maru, no lobby, oferece desde o Afternoon Tea até pratos da culinária coreana, incluindo uma edição sazonal de sobremesas que vai de maio a setembro: o bingsu — a tradicional sobremesa de raspadinha coreana em duas versões. O Maru Jeju Apple Mango Bingsu utiliza mais de dois mangas da variedade apple mango cultivada na Ilha Jeju, com camadas sobre gelo de leite orgânico, uma esfera de molho de manga com flor de sabugueiro preparada por técnicas de gastronomia molecular e decoração de chocolate branco.

Já o Maru Classic Bingsu reinterpreta o clássico pat-bingsu com gelo de leite orgânico, pasta de feijão-vermelho nacional, cubos de mochi e esferas de pera que liberam suco a cada colherada, finalizado com chantilly de baunilha e acompanhado de leite condensado e pasta adicional de feijão.

Bingsu: tradicional raspadinha coreana (Four Seasons /Divulgação)

Na frente da coquetelaria, o hotel abriga dois dos endereços mais reconhecidos da cena de bares asiática. O Charles H., speakeasy premiado, figurou em sétimo lugar no ranking Asia's 50 Best Bars de 2022.

O OUL, conceito contemporâneo do hotel, homenageia a cultura de bebidas coreana com coquetéis artesanais e ingredientes sustentáveis locais.

Para uma experiência ainda mais imersiva na cultura local de bares e ruas, Seul oferece mercados como Gwangjang, Tongin e Namdaemun, onde pratos como kalguksu (macarrão cortado à faca), jeon (panquecas salgadas) e ganjang gejang (caranguejo marinado em molho de soja) fazem parte do repertório obrigatório de qualquer visita.

Sono revigorado após volta ao mundo

O Four Seasons Hotel Seoul reúne 317 acomodações, entre quartos e suítes, com janelas do piso ao teto que enquadram vistas do Palácio Gyeongbokgung ou da paisagem urbana da metrópole. Entre as opções mais procuradas estão a Palace View Executive Suite, que oferece vista do palácio até da banheira, a Sejong Two-Bedroom Suite e a Presidential Three-Bedroom Suite, esta última com spa privativo e sala de mídia.

Os hóspedes das suítes com acesso ao Executive Lounge no 28º andar têm direito a champanhe cortesia enquanto contemplam o Palácio Gyeongbokgung, a Montanha Bugaksan e o Quadrado Gwanghwamun.

O serviço de concierge funciona 24 horas e é capaz de organizar desde tours por palácios até indicações de clínicas de dermatologia e experiências de beleza espalhadas pela cidade.

Charles H.: speakeasy premiado, figurou em sétimo lugar no ranking Asia's 50 Best Bars de 2022 (Four Seasons /Divulgação)

Os rituais de beleza mais conhecidos do mundo

A K-beauty e as diferentes etapas de cuidados com a pele se tornaram febre mundial. Para além das lojas Olive Young, especializada em cosméticos, espalhadas pela cidade, um dos destaques é o spa do hotel, com uma seleção de tratamentos que une técnicas coreanas tradicionais a abordagens contemporâneas.

Entre as opções disponíveis estão massagens com pedras de jade aquecidas, programas personalizados por tipo de pele e o Programa K-Personal Colour, que realiza uma análise de coloração pessoal para orientar escolhas de roupas, maquiagem, cabelo, acessórios e óculos.

Para quem quiser ir além, o spa também dispõe de uma experiência inspirada na sauna coreana tradicional, com piscinas frias, mornas e quentes, saunas úmida e seca, além de área de leitura e espreguiçadeiras com vista para o palácio. O seshin, esfoliação corporal profunda da tradição coreana, também está no cardápio, com benefícios que incluem a estimulação da circulação sanguínea e a drenagem linfática.

Para quem preferir explorar a K-beauty fora do hotel, o concierge está preparado para indicar desde clínicas de dermatologia premium até salões especializados em massagem capilar tradicional coreana.

Arte e cultura

O hotel é também um espaço cultural por conta própria, com acervo com mais de 160 obras de artistas internacionais, instalações escultóricas, painéis decorativos em 3D, cerâmicas e arranjos florais do florista Nicolai Bergmann. Parcerias com criativos locais e internacionais renovam periodicamente o ambiente.

Para quem prefere a imersão histórica, os tours com guias especializados pelo Palácio Gyeongbokgung e pela Vila Hanok de Bukchon, com possibilidade de alugar um hanbok (traje tradicional) para entrada gratuita, são organizáveis pelo concierge.

Seul é conhecida pela segurança nas ruas e por uma cultura de hospitalidade que acolhe tanto quem busca companhia quanto quem prefere a própria. Bares e restaurantes recebem clientes individuais sem nenhum estranhamento, o que faz da cidade um destino cada vez mais procurado pelo crescente movimento de viajantes solo. O Four Seasons Hotel Seoul não precisa competir com a cidade, já que simplesmente faz parte dela.