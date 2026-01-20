BBB 26: quem é Aline Campos, principal rival de Ana Paula Renault

Aline Campos é uma das participantes do 1º Paredão do BBB 26, que será decidido nesta terça-feira, 20, ao vivo na TV Globo.

Integrante do grupo Camarote, a atriz disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil contra Ana Paula Renault e Milena, em uma semana marcada por embates diretos, repercussão do Sincerão e forte divisão de opiniões dentro do confinamento.

Aline foi parar na berlinda após ser atendida pelo Big Fone, o que a colocou diretamente no Paredão ao lado de Ana Paula. Desde então, a sister passou a ocupar posição central nas discussões da casa, especialmente por conta de sua rivalidade com a jornalista.

Ela é atriz, empresária e influenciadora. Natural do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela entrou no BBB 26 já conhecida do grande público por sua trajetória na televisão e na dança.

Conheça Aline Campos

Aos 38 anos, Aline Campos construiu uma carreira multifacetada. Bailarina desde os três anos de idade, ela integrou o Balé do Faustão entre 2011 e 2014, após reprovar em quatro testes consecutivos.

A persistência a levou a se destacar e ganhar projeção nacional, ampliada posteriormente por sua participação em uma campanha publicitária de grande alcance, na qual ficou conhecida como o “verão”.

Além da dança, Aline atuou como apresentadora, repórter, atriz e empresária, consolidando-se também como influenciadora e musa fitness.

Ao longo da vida, ela afirma ter passado por profundas transformações pessoais e profissionais, incluindo a mudança de sobrenome artístico após a separação do ex-marido, com quem teve o filho Nathan, hoje com 14 anos.

Rivalidade com Ana Paula Renault

A convivência com Ana Paula Renault rapidamente se tornou um dos principais focos de tensão do BBB 26. Durante o primeiro Sincerão da temporada, as duas protagonizaram mais um capítulo do desentendimento.

Ao montar seu pódio, Aline indicou Ana Paula como a participante que “não ganha” o reality, justificando a decisão pela falta de espírito coletivo da veterana.

A resposta veio em tom direto. Ana Paula devolveu a indicação e disparou uma frase que repercutiu dentro e fora da casa: “Você está no lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar, isso aqui se chama BBB”. O embate dividiu opiniões entre os brothers e reforçou a polarização do jogo.

Primeiro Sincerão e a “touca da pipoca”

No primeiro Sincerão do BBB 26, Aline Campos acabou sendo apontada pelo Pipocômetro como a participante que mais “pipocou” na dinâmica.

A decisão do público no estúdio fez com que a atriz fosse penalizada com a chamada “touca da pipoca”, acessório que deverá usar por quatro dias — prazo definido por votação no gshow, com 87,65% dos votos.

Apesar de reagir com ironia ao receber o item, Aline afirmou posteriormente que a punição teve impacto direto em sua convivência no jogo.

Em conversa com Sol Vega, ela disse perceber um afastamento de alguns participantes após passar a usar a touca, interpretando a situação como um alerta sobre quem realmente está disposto a acolhê-la no confinamento.

No Paredão

Emparedada, Aline Campos enfrenta uma disputa direta contra Ana Paula Renault e Milena. A atriz reconhece que o momento é delicado, mas afirma que a experiência serve como aprendizado.

O resultado do Paredão será revelado ao vivo nesta terça-feira, 20, e definirá quem deixa o BBB 26 logo na primeira semana decisiva da edição.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.