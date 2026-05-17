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China e EUA fecham acordo para reduzir tarifas e formalizam compra de aeronaves

Acordo preliminar prevê corte tarifário recíproco e criação de conselhos bilaterais

(Evan Vucci/AFP)

(Evan Vucci/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11h45.

Pequim confirmou neste sábado que chegou a um entendimento preliminar com Washington para cortar tarifas alfandegárias sobre produtos considerados estratégicos por ambos os lados.

O anúncio veio acompanhado da confirmação oficial chinesa sobre a aquisição de aviões comerciais americanos — operação que o presidente Donald Trump já havia adiantado durante sua passagem por Pequim em visita de Estado.

Em comunicado, o Ministério do Comércio da China detalhou ainda a criação de conselhos bilaterais voltados ao comércio e ao investimento. Esses fóruns devem funcionar como canais permanentes de negociação, encarregados de tratar de pendências como o recuo tarifário sobre categorias específicas de mercadorias.

Os dois governos também reafirmaram o compromisso de cumprir o que já havia sido pactuado em rodadas anteriores de negociação. Entre os pontos destacados como progresso estão o comércio do setor agrícola e a cooperação na área aeronáutica.

No campo agrícola, as maiores economias do planeta acertaram afrouxar barreiras não tarifárias sobre uma lista de produtos. Do lado chinês, entram itens como pescados e laticínios; do lado americano, carnes bovina e de aves.

O acordo prevê ainda a ampliação do fluxo comercial agrícola entre os dois países por meio de reduções tarifárias recíprocas em produtos previamente definidos.

Compra de aeronaves

A pasta chinesa também ratificou os termos relativos à compra de aeronaves dos Estados Unidos, incluindo a contrapartida americana de assegurar o fornecimento contínuo de motores e peças aeronáuticas para a China.

As duas partes manifestaram interesse em manter a colaboração no setor.

Trump já havia declarado anteriormente que a China se comprometera a adquirir ao menos 200 jatos comerciais da Boeing, número que poderia chegar a 750 caso determinadas condições sejam atendidas. Se confirmado, o pedido encerraria um jejum de quase dez anos de encomendas chinesas à fabricante americana.

De acordo com o ministério, as delegações comerciais dos dois países seguem discutindo aspectos técnicos do acordo e devem fechar os pontos pendentes em breve, com execução conjunta na sequência.

Com agência EFE

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