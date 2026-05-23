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A técnica de Harvard para dizer ‘não’ no trabalho

Professor de negociação diz que recusar propostas com clareza evita insistência e preserva relações profissionais

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15h30.

Dizer não pode parecer simples, mas costuma virar uma armadilha em negociações. Ao tentar ser educada demais, a pessoa explica seus motivos em excesso — e entrega ao outro lado argumentos para insistir.

Para John Richardson, professor de negociação na MIT Sloan School of Management e ex-integrante da Harvard Law School e do Harvard Negotiation Project, o “não” é uma habilidade subestimada.

Em artigo publicado pela CNBC, Richardson e Attia Qureshi, professora adjunta da Universidade de Michigan, defendem que a recusa ideal deve ser clara, educada e difícil de rebater.

O objetivo não é encerrar a relação, mas fechar aquela porta específica sem abrir uma nova rodada de negociação.

O erro de explicar demais

Segundo os autores, uma resposta negativa acompanhada de muitos detalhes pode enfraquecer a própria recusa.

Quando alguém explica demais por que não aceita uma proposta, a outra pessoa ganha informações para reformular a oferta.

Em uma negociação de trabalho, por exemplo, dizer que não quer uma mudança lateral pode levar o outro lado a oferecer um cargo maior.

Por isso, Richardson e Qureshi recomendam usar respostas que deixem pouco espaço para contrapropostas.

Como dizer não sem parecer rude

A primeira regra é agradecer. Uma recusa firme não precisa ser agressiva.

Uma resposta possível, segundo os autores, é: “Isso é muito gentil da sua parte. Agradeço por perguntar. Sinto muito, mas não posso dizer sim.”

A frase preserva a educação, mas deixa a decisão clara.

Para os autores, o ponto central é não transformar a recusa em uma justificativa aberta ao debate.

Use motivos difíceis de contestar

Em vez de criticar a proposta, a orientação é apresentar uma razão pessoal, ampla e difícil de contornar.

Ao recusar uma oferta de emprego, a pessoa pode dizer que está dedicada à equipe atual ou que não é o momento certo para uma mudança.

A resposta preferida dos autores é: “Sou muito grato, mas este não é o momento certo para uma mudança.”

Esse tipo de frase evita julgamento sobre a proposta e reduz a chance de o outro lado tentar resolver o “problema” com uma nova oferta.

Indicar outra pessoa pode ajudar

Outra estratégia é sugerir uma alternativa quando isso fizer sentido.

Os autores citam o exemplo de uma palestrante que trabalha com uma agência e cobra uma taxa fixa. Quando clientes tentam negociar o preço, ela explica que todos pagam o mesmo valor para manter o tratamento justo.

Em seguida, indica colegas que fazem um bom trabalho e têm valores mais acessíveis.

A saída permite recusar a negociação sem desvalorizar o próprio trabalho e sem deixar o cliente sem resposta.

Quando a insistência continua

Se a outra pessoa pedir mais explicações, os autores recomendam manter a resposta curta.

Uma opção é repetir que o momento não é adequado. Se houver nova pressão, a recusa pode ficar mais direta.

“Receio que você terá de aceitar minha decisão como final”, sugerem os autores.

O tom também importa. Segundo Richardson e Qureshi, olhar nos olhos e encerrar a frase com entonação descendente ajuda a indicar que a decisão está tomada.

Quando dar feedback

Os autores reconhecem que algumas pessoas pedem uma explicação porque realmente querem aprender com a recusa.

Nesses casos, dar feedback é opcional. Ainda assim, a recomendação é evitar detalhes que possam reabrir a negociação.

A regra final é manter a gentileza, mas preservar o limite. Um bom “não” encerra a proposta sem encerrar a relação.

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