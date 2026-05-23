A técnica de Harvard para dizer ‘não’ no trabalho

Dizer não pode parecer simples, mas costuma virar uma armadilha em negociações. Ao tentar ser educada demais, a pessoa explica seus motivos em excesso — e entrega ao outro lado argumentos para insistir.

Para John Richardson, professor de negociação na MIT Sloan School of Management e ex-integrante da Harvard Law School e do Harvard Negotiation Project, o “não” é uma habilidade subestimada.

Em artigo publicado pela CNBC, Richardson e Attia Qureshi, professora adjunta da Universidade de Michigan, defendem que a recusa ideal deve ser clara, educada e difícil de rebater.

O objetivo não é encerrar a relação, mas fechar aquela porta específica sem abrir uma nova rodada de negociação.

O erro de explicar demais

Segundo os autores, uma resposta negativa acompanhada de muitos detalhes pode enfraquecer a própria recusa.

Quando alguém explica demais por que não aceita uma proposta, a outra pessoa ganha informações para reformular a oferta.

Em uma negociação de trabalho, por exemplo, dizer que não quer uma mudança lateral pode levar o outro lado a oferecer um cargo maior.

Por isso, Richardson e Qureshi recomendam usar respostas que deixem pouco espaço para contrapropostas.

Como dizer não sem parecer rude

A primeira regra é agradecer. Uma recusa firme não precisa ser agressiva.

Uma resposta possível, segundo os autores, é: “Isso é muito gentil da sua parte. Agradeço por perguntar. Sinto muito, mas não posso dizer sim.”

A frase preserva a educação, mas deixa a decisão clara.

Para os autores, o ponto central é não transformar a recusa em uma justificativa aberta ao debate.

Use motivos difíceis de contestar

Em vez de criticar a proposta, a orientação é apresentar uma razão pessoal, ampla e difícil de contornar.

Ao recusar uma oferta de emprego, a pessoa pode dizer que está dedicada à equipe atual ou que não é o momento certo para uma mudança.

A resposta preferida dos autores é: “Sou muito grato, mas este não é o momento certo para uma mudança.”

Esse tipo de frase evita julgamento sobre a proposta e reduz a chance de o outro lado tentar resolver o “problema” com uma nova oferta.

Indicar outra pessoa pode ajudar

Outra estratégia é sugerir uma alternativa quando isso fizer sentido.

Os autores citam o exemplo de uma palestrante que trabalha com uma agência e cobra uma taxa fixa. Quando clientes tentam negociar o preço, ela explica que todos pagam o mesmo valor para manter o tratamento justo.

Em seguida, indica colegas que fazem um bom trabalho e têm valores mais acessíveis.

A saída permite recusar a negociação sem desvalorizar o próprio trabalho e sem deixar o cliente sem resposta.

Quando a insistência continua

Se a outra pessoa pedir mais explicações, os autores recomendam manter a resposta curta.

Uma opção é repetir que o momento não é adequado. Se houver nova pressão, a recusa pode ficar mais direta.

“Receio que você terá de aceitar minha decisão como final”, sugerem os autores.

O tom também importa. Segundo Richardson e Qureshi, olhar nos olhos e encerrar a frase com entonação descendente ajuda a indicar que a decisão está tomada.

Quando dar feedback

Os autores reconhecem que algumas pessoas pedem uma explicação porque realmente querem aprender com a recusa.

Nesses casos, dar feedback é opcional. Ainda assim, a recomendação é evitar detalhes que possam reabrir a negociação.

A regra final é manter a gentileza, mas preservar o limite. Um bom “não” encerra a proposta sem encerrar a relação.