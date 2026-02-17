Pop

BBB 26: que horas começa o programa nesta terça? Hoje tem eliminação

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no quinto paredão do programa

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 15h45.

A programação da TV Globo está diferente nesta semana por causa dos desfiles de Carnaval.

Nesta terça-feira, 17, o BBB 26 começa às 21h10, após a exibição do capítulo da novela Três Graças. Hoje tem eliminação.

Na sequência, às 21h50, a emissora transmite o terceiro e último dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro.

Entram na Sapucaí as escolas Paraíso do Tuiuti (22h), Unidos de Vila Isabel (23h30), Acadêmicos do Grande Rio (1h) e Acadêmicos do Salgueiro (2h30).

Quem está no Paredão?

No último domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados na berlinda após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta.

Um deles deixa a casa nesta terça-feira. Enquetes apontam que o favorito do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil é Marcelo.

Como votar?

A votação acontece exclusivamente pelo gshow. É necessário ter uma Conta Globo com cadastro gratuito. Após o login, basta acessar a página do Paredão e escolher quem deve sair.

O sistema segue o modelo misto. O voto único, validado por CPF, tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e representa 30% da média final.

