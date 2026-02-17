BBB 26: enquete aponta quem deve sair hoje no Paredão

No último domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados no Paredão após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas ao longo desta terça-feira, 17, apontam qual participante deve ser eliminado do programa pelo público.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada compilam votações online de sites e redes sociais. Os dados são divididos por plataforma e reunidos em uma média proporcional. As maiores porcentagens indicam quem deve ser eliminado.

Na atualização das 15h desta terça-feira, 17, Marcelo segue à frente nas intenções de voto, com leve oscilação em relação à parcial anterior.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Marcelo 51,25% x Samira 26,47% x Solange 22,27%

x Samira 26,47% x Solange 22,27% YouTube: Marcelo 65,82% x Samira 20,23% x Solange 13,95%

x Samira 20,23% x Solange 13,95% Twitter: Marcelo 78,24% x Samira 10,27% x Solange 11,50%

x Samira 10,27% x Solange 11,50% Instagram: Marcelo 65,25% x Samira 17,00% x Solange 17,75%

x Samira 17,00% x Solange 17,75% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Marcelo 63,19% x Samira 19,50% x Solange 17,32%

Na parcial das 15h, Marcelo aparece com 63,19% nos dados consolidados. Samira tem 19,50% e Solange, 17,32%.

O levantamento reúne 3.938.485 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. É necessário ter uma Conta Globo com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite uma participação por Paredão e tem peso de 70%. O voto da torcida é ilimitado e tem peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Que horas começa o BBB hoje?

A programação da rede Globo está diferente nesta semana por causa dos desfiles de Carnaval. Nesta terça-feira, o programa começa às 21h10, depois da exibição do capítulo da novela Três Graças.

Na sequência, às 21h50, a emissora exibe o terceiro e último dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro.

Hoje, se apresentam as escolas Paraíso do Tuiuti (22h), Unidos de Vila Isabel (23h30), Acadêmicos do Grande Rio (1h) e Acadêmicos do Salgueiro (2h30).