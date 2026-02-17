Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: enquete aponta quem deve sair hoje no Paredão

A quinta eliminação do Big Brother Brasil de 2026 acontece nesta terça-feira, 17

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (Gshow/TV Globo/Reprodução)

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (Gshow/TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 15h38.

No último domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados no Paredão após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas ao longo desta terça-feira, 17, apontam qual participante deve ser eliminado do programa pelo público.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada compilam votações online de sites e redes sociais. Os dados são divididos por plataforma e reunidos em uma média proporcional. As maiores porcentagens indicam quem deve ser eliminado.

Na atualização das 15h desta terça-feira, 17, Marcelo segue à frente nas intenções de voto, com leve oscilação em relação à parcial anterior.

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites: Marcelo 51,25% x Samira 26,47% x Solange 22,27%
  • YouTube: Marcelo 65,82% x Samira 20,23% x Solange 13,95%
  • Twitter: Marcelo 78,24% x Samira 10,27% x Solange 11,50%
  • Instagram: Marcelo 65,25% x Samira 17,00% x Solange 17,75%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Marcelo 63,19% x Samira 19,50% x Solange 17,32%

Na parcial das 15h, Marcelo aparece com 63,19% nos dados consolidados. Samira tem 19,50% e Solange, 17,32%.

O levantamento reúne 3.938.485 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. É necessário ter uma Conta Globo com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite uma participação por Paredão e tem peso de 70%. O voto da torcida é ilimitado e tem peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Que horas começa o BBB hoje?

A programação da rede Globo está diferente nesta semana por causa dos desfiles de Carnaval. Nesta terça-feira, o programa começa às 21h10, depois da exibição do capítulo da novela Três Graças.

Na sequência, às 21h50, a emissora exibe o terceiro e último dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro.

Hoje, se apresentam as escolas Paraíso do Tuiuti (22h), Unidos de Vila Isabel (23h30), Acadêmicos do Grande Rio (1h) e Acadêmicos do Salgueiro (2h30).

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Lana Del Rey lança nova música 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter'

Onde assistir à apuração do Carnaval 2026 de São Paulo? Veja horário e os resultados ao vivo

BBB 26: enquete mostra participante favorito para deixar o reality hoje

Carnaval de SP: Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e retorna ao Grupo Especial em 2027

Mais na Exame

Esporte

Quem é o jogador mais rápido do mundo? Brasileiro está na lista

Pop

Lana Del Rey lança nova música 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter'

Um conteúdo Bússola

Opinião: autorregulação ainda é ferramenta essencial no mercado de capitais

Brasil

Investigação aponta quatro servidores da Receita que vazaram dados do STF