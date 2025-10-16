Três Graças já tem data: o que esperar da próxima novela após o sucesso de Vale Tudo

A TV Globo confirmou a estreia de "Três Graças" para a próxima segunda-feira, 20, assumindo o horário nobre das nove logo após o encerramento do remake de "Vale Tudo", previsto para esta sexta-feira, 17.

A nova novela marca o aguardado retorno de Aguinaldo Silva à faixa mais cobiçada da emissora.

Além disso, chega carregando uma missão nada simples: manter a régua altíssima estabelecida pela antecessora, que vem faturando cerca de R$ 500 milhões em publicidade e quebrando recordes históricos de merchandising.

Estreia em 20/10

Com aproximadamente 179 capítulos, "Três Graças" promete entregar uma narrativa inteiramente contemporânea, ambientada nas ruas da cidade de São Paulo.

A trama irá acompanhar a trajetória de três mulheres navegando pelos desafios da desigualdade social: Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral).

Misturando drama, romance, mistério e humor, a novela irá abordar temas como corrupção, conflitos de classe e a velha questão entre o bem e o mal.

O elenco, por sua vez, reúne diversos nomes conhecidos do público, incluindo Grazi Massafera, Murilo Benício, Romulo Estrela e Dira Paes.

Dessa vez, quem assume a vilania é a dupla Arminda (Grazi) e Santiago Ferette (Murilo Benício).

De um lado uma madame imoral que chega ao ponto de negligenciar a própria mãe. Do outro, um filantropo que comanda um esquema criminoso nos bastidores.

As gravações vêm acontecendo em cidades cenográficas montadas no Rio de Janeiro e em locações externas espalhadas pela capital paulista, passando por pontos como a Brasilândia, o Terminal Bandeira e o clássico Vale do Anhangabaú.

Retorno de Aguinaldo Silva após 5 anos

Aguinaldo Silva. (Facebook/Divulgação)

A expectativa pela novela também chega acompanhada do retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre, cinco anos depois de "O Sétimo Guardião" (2019).

Na época, a obra enfrentou problemas de audiência e acabou levando à saída do autor da emissora em 2020.

Apesar desse contratempo, Aguinaldo carrega no currículo dois prêmios Emmy e a responsabilidade por criar personagens que viraram parte do imaginário popular brasileiro — como Nazaré Tedesco e Zé Alfredo.

Agora, em "Três Graças", o autor divide a autoria com Virgílio Silva e Zé Dassilva pela primeira vez, trabalhando sob a direção artística de Luiz Henrique Rios.

Expectativas comerciais: Globo vai replicar a fórmula?

Odete Roitman em “Vale Tudo”: mistério sobre a personagem segue como motor de audiência e publicidade. (Globo/Fabio Rocha)

O remake de "Vale Tudo" finaliza sua era estabelecendo um novo patamar para a teledramaturgia brasileira no campo publicitário.

Mesmo navegando por águas instáveis na audiência (com média de 25-30 pontos no Ibope), a estimativa do mercado é de que a novela tenha conseguido arrecadar R$ 500 milhões, distribuídos ao longo de 87 ações de merchandising.

Com esse feito, deixa para trás sucessos anteriores como "Pantanal" e "Mania de Você".

No capítulo da morte de Odete Roitman, exibido no dia 6 de outubro, por exemplo, quase 40 marcas apareceram em inserções estratégicas, com todos os intervalos comerciais completamente vendidos.

Paralelamente, a estratégia que vem mostrando resultado apostou forte na integração entre a TV aberta, o Globoplay e as redes sociais, gerando um alcance diário cerca de 35,8 milhões de pessoas.

Além disso, marcas como Itaú, Ambev, Dove e Omo apostaram pesado em product placement orgânico, integrando seus produtos naturalmente ao roteiro de Manuela Dias.

Para "Três Graças", portanto, a expectativa dos bastidores é que a Globo consiga replicar essa fórmula multiplataforma que vem dando certo.

A novela também chega em um momento em que o mercado publicitário está valorizando não apenas os tradicionais pontos de audiência, mas o engajamento cultural e as ativações digitais capazes de transformar histórias em fenômenos que transbordam a tela da televisão.