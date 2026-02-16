Apuração do Carnaval 2026 do Rio: data, horário, regras e onde assistir ao vivo

A apuração das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro ocorre nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 16h, com transmissão ao vivo pela TV Globo. O evento define a classificação final das agremiações após os desfiles no Sambódromo Marquês de Sapucaí.

O sistema de julgamento contará com novas regras a partir de 2026. As 12 escolas da elite aprovaram, em plenária da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), alteração no regulamento que torna obrigatória a justificativa técnica para todas as notas atribuídas pelos jurados, inclusive as notas máximas.

Até então, apenas as avaliações inferiores a 10 exigiam explicação por escrito. Com a nova regra, cada nota concedida em todos os quesitos deverá apresentar fundamentação técnica, independentemente da pontuação. A medida estabelece exigência formal para todos os conceitos registrados nas planilhas oficiais.

Segundo o regulamento aprovado, a mudança busca ampliar a transparência do processo e estabelecer critérios documentais para a atuação dos avaliadores.

Outra alteração prevê que, no carnaval de 2026, cada quesito contará com seis jurados, totalizando 54 avaliadores. Em data posterior, ainda a ser definida, ocorrerá sorteio para selecionar 36 jurados cujas notas serão abertas na apuração.

O regulamento mantém o descarte da menor nota em cada quesito. Com isso, 27 avaliações permanecem válidas para o somatório final, repetindo o modelo adotado no carnaval anterior.

Como funciona o julgamento do Grupo Especial?

O sistema de avaliação do Grupo Especial divide os desfiles em nove quesitos, entre eles bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo e alegorias e adereços. Cada jurado atribui nota de 9 a 10, com possibilidade de frações decimais.

As notas definem a campeã do carnaval e a escola rebaixada para a Série Ouro, grupo de acesso administrado por entidade distinta. A apuração ocorre publicamente na Cidade do Samba, com leitura individual das planilhas e acompanhamento das agremiações.

Confira a ordem dos desfiles do Grupo Especial de 2026:

Domingo, 15 de fevereiro:

Acadêmicos de Niterói

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira, 16 de fevereiro:

Mocidade Independente de Padre Miguel

Beija-Flor de Nilópolis

Unidos do Viradouro

Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro):

Paraíso do Tuiuti

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Grande Rio

Acadêmicos do Salgueiro

Quais são as regras?

O sorteio dos desfiles seguiu regras já estabelecidas pela Liesa. A Acadêmicos de Niterói, recém-promovida após conquistar o título da Série Ouro, garantiu automaticamente a posição de escola de abertura no domingo. Já Mocidade e Paraíso do Tuiuti, penúltima e antepenúltima colocadas do último carnaval, abrirão os desfiles de segunda e terça-feira, respectivamente.

As demais escolas foram distribuídas em três trincas, com base na colocação do último desfile:

Grupo 1: Grande Rio (2ª), Imperatriz (3ª) e Viradouro (4ª)

Grupo 2: Portela (5ª), Vila Isabel (8ª) e Unidos da Tijuca (9ª)

Grupo 3: Beija-Flor (1ª), Mangueira (6ª) e Salgueiro (7ª)

Onde assistir à apuração das escolas de samba do Rio?

A apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecerá nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 16h, com transmissão ao vivo pela TV Globo.