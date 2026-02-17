BBB 26: enquete mostra qual participante deve ser eliminado hoje

A votação do 5º Paredão do BBB 26 segue movimentando a internet nesta terça-feira, 17, e uma nova parcial atualizada do Votalhada indica quem deve deixar a casa esta noite. O paredão é formado por Marcelo, Samira e Solange, e os números mostram um cenário cada vez mais desfavorável para um dos emparedados.

A atualização das 17h30 do Votalhada para o 5º Paredão do BBB 26 (Marcelo x Samira x Solange) mostra um cenário amplamente desfavorável a Marcelo, que mantém alta rejeição em todas as plataformas monitoradas.

A seguir, veja os percentuais detalhados por Sites, YouTube, Twitter/X, Instagram e a média proporcional consolidada, além da evolução histórica das médias ao longo do dia.

Consolidado – 17h30

Participante Média Proporcional Marcelo 62,91% Samira 19,50% Solange 17,60%

Total de votos compilados: 4.069.588

📊 Por plataforma

Sites:

Marcelo: 51,04%

Samira: 25,94%

Solange: 23,02%

Amostra: 1.118.357 votos

YouTube:

Marcelo: 65,91%

Samira: 20,23%

Solange: 13,90%

Amostra: 978.400 votos

Twitter/X:

Marcelo: 78,24%

Samira: 10,27%

Solange: 11,49%

Amostra: 439.825 votos

Instagram:

Marcelo: 65,25%

Samira: 17,00%

Solange: 17,75%

Amostra: 1.533.006 votos

Leitura geral do cenário

Marcelo segue liderando a rejeição em todas as plataformas , com números muito inflados no Twitter/X e YouTube , e mais amortecidos nos Sites .

, com números muito inflados no e , e mais amortecidos nos . Samira e Solange disputam o 2º lugar , com alternância de posições dependendo da plataforma. Samira cresce mais em Sites e YouTube . Solange aparece ligeiramente acima no Instagram .

, com alternância de posições dependendo da plataforma. A média consolidada mantém a eliminação de Marcelo como altamente provável.

Evolução das médias ao longo do dia (Votalhada)

Horário Marcelo Samira Solange Total de votos 15/fev – 22h 64,59 18,21 17,20 1.600.929 16/fev – 11h 64,86 18,00 17,14 1.957.717 16/fev – 17h 64,54 18,18 17,28 2.201.111 16/fev – 23h 64,38 18,17 17,45 2.517.915 17/fev – 11h 63,51 19,43 17,07 3.293.636 17/fev – 15h 63,19 19,50 17,32 3.938.583 17/fev – 17h30 62,91 19,50 17,60 4.069.588

O que esses números mostram

Marcelo apresenta uma queda lenta, porém constante na rejeição, mas ainda em patamar muito alto.

na rejeição, mas ainda em patamar muito alto. Samira cresce sutilmente ao longo do dia.

Solange oscila, mas mantém estabilidade.

A tendência consolidada continua praticamente inalterada: Marcelo é o mais cotado para sair.

A parcial das 17h30 reforça que o público está decidido:

Marcelo é o nome mais provável para ser eliminado hoje.

A disputa entre Samira e Solange segue equilibrada, mas ambas estão bem distantes do percentual de Marcelo, mesmo somando diferentes plataformas.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.