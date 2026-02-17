BBB 26: enquete mostra qual participante deve ser eliminado hoje

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 19h16.
A votação do 5º Paredão do BBB 26 segue movimentando a internet nesta terça-feira, 17, e uma nova parcial atualizada do Votalhada indica quem deve deixar a casa esta noite. O paredão é formado por Marcelo, Samira e Solange, e os números mostram um cenário cada vez mais desfavorável para um dos emparedados.
A atualização das 17h30 do Votalhada para o 5º Paredão do BBB 26 (Marcelo x Samira x Solange) mostra um cenário amplamente desfavorável a Marcelo, que mantém alta rejeição em todas as plataformas monitoradas.
A seguir, veja os percentuais detalhados por Sites, YouTube, Twitter/X, Instagram e a média proporcional consolidada, além da evolução histórica das médias ao longo do dia.
|Participante
|Média Proporcional
|Marcelo
|62,91%
|Samira
|19,50%
|Solange
|17,60%
Total de votos compilados: 4.069.588
Sites:
YouTube:
Twitter/X:
Instagram:
|Horário
|Marcelo
|Samira
|Solange
|Total de votos
|15/fev – 22h
|64,59
|18,21
|17,20
|1.600.929
|16/fev – 11h
|64,86
|18,00
|17,14
|1.957.717
|16/fev – 17h
|64,54
|18,18
|17,28
|2.201.111
|16/fev – 23h
|64,38
|18,17
|17,45
|2.517.915
|17/fev – 11h
|63,51
|19,43
|17,07
|3.293.636
|17/fev – 15h
|63,19
|19,50
|17,32
|3.938.583
|17/fev – 17h30
|62,91
|19,50
|17,60
|4.069.588
A parcial das 17h30 reforça que o público está decidido:
Marcelo é o nome mais provável para ser eliminado hoje.
A disputa entre Samira e Solange segue equilibrada, mas ambas estão bem distantes do percentual de Marcelo, mesmo somando diferentes plataformas.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.