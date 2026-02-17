Pop

BBB 26: enquete mostra qual participante deve ser eliminado hoje

A tendência consolidada continua praticamente inalterada

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 19h16.

A votação do 5º Paredão do BBB 26 segue movimentando a internet nesta terça-feira, 17, e uma nova parcial atualizada do Votalhada indica quem deve deixar a casa esta noite. O paredão é formado por Marcelo, Samira e Solange, e os números mostram um cenário cada vez mais desfavorável para um dos emparedados.

A atualização das 17h30 do Votalhada para o 5º Paredão do BBB 26 (Marcelo x Samira x Solange) mostra um cenário amplamente desfavorável a Marcelo, que mantém alta rejeição em todas as plataformas monitoradas.

A seguir, veja os percentuais detalhados por Sites, YouTube, Twitter/X, Instagram e a média proporcional consolidada, além da evolução histórica das médias ao longo do dia.

Consolidado – 17h30

ParticipanteMédia Proporcional
Marcelo62,91%
Samira19,50%
Solange17,60%

Total de votos compilados: 4.069.588

📊 Por plataforma

Sites:

  • Marcelo: 51,04%
  • Samira: 25,94%
  • Solange: 23,02%
  • Amostra: 1.118.357 votos

YouTube:

  • Marcelo: 65,91%
  • Samira: 20,23%
  • Solange: 13,90%
  • Amostra: 978.400 votos

Twitter/X:

  • Marcelo: 78,24%
  • Samira: 10,27%
  • Solange: 11,49%
  • Amostra: 439.825 votos

Instagram:

  • Marcelo: 65,25%
  • Samira: 17,00%
  • Solange: 17,75%
  • Amostra: 1.533.006 votos

Leitura geral do cenário

  • Marcelo segue liderando a rejeição em todas as plataformas, com números muito inflados no Twitter/X e YouTube, e mais amortecidos nos Sites.
  • Samira e Solange disputam o 2º lugar, com alternância de posições dependendo da plataforma.
    • Samira cresce mais em Sites e YouTube.
    • Solange aparece ligeiramente acima no Instagram.
  • A média consolidada mantém a eliminação de Marcelo como altamente provável.

Evolução das médias ao longo do dia (Votalhada)

HorárioMarceloSamiraSolangeTotal de votos
15/fev – 22h64,5918,2117,201.600.929
16/fev – 11h64,8618,0017,141.957.717
16/fev – 17h64,5418,1817,282.201.111
16/fev – 23h64,3818,1717,452.517.915
17/fev – 11h63,5119,4317,073.293.636
17/fev – 15h63,1919,5017,323.938.583
17/fev – 17h3062,9119,5017,604.069.588

 O que esses números mostram

  • Marcelo apresenta uma queda lenta, porém constante na rejeição, mas ainda em patamar muito alto.
  • Samira cresce sutilmente ao longo do dia.
  • Solange oscila, mas mantém estabilidade.
  • A tendência consolidada continua praticamente inalterada: Marcelo é o mais cotado para sair.

A parcial das 17h30 reforça que o público está decidido:
Marcelo é o nome mais provável para ser eliminado hoje.

A disputa entre Samira e Solange segue equilibrada, mas ambas estão bem distantes do percentual de Marcelo, mesmo somando diferentes plataformas.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

