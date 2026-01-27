Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Eliminação'

Programa nessa terça-feira vai eliminar Matheus, Leandro ou Brigido

BBB 26: Público vai conhecer o segundo eliminado do programa (Globo/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05h30.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição dessa terça-feira deve começar por volta das 22h25.

Paredão

A edição dessa terça-feira vai eliminar o segundo participante do programa. O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brígido pela dinâmica das "caixas surpresas".

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

