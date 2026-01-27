Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4, veterana do Big Brother 26

A música “inarnuou” pode não ter existido fora da imaginação de Sol Vega, mas entrou para a cultura pop brasileira como um dos momentos mais icônicos da história do BBB. Criada de forma improvisada durante uma prova de resistência no BBB 4, em 2004, a cena atravessou gerações, mesmo em um tempo anterior às redes sociais.

Sol tinha 25 anos quando entrou no programa como frentista, escolhida com 76% dos votos em uma votação popular. Com fala direta, emoções à flor da pele e humor espontâneo, tornou-se rapidamente uma figura central da edição. Viveu intensamente o confinamento, inclusive com um relacionamento com o colega Rogério Dragone, mas foi eliminada no penúltimo paredão, ficando em quarto lugar.

Do meme à reconstrução

O refrão improvisado — uma tentativa de cantar “We Are the World” — virou bordão e rendeu fama instantânea, mas também trouxe dificuldades. Ao longo dos anos, Sol relatou ter sido afetada pelas cobranças e pelo tom de deboche associado ao episódio. “Parecia piada”, disse em documentário lançado em 2025.

Fora da casa, passou por uma fase de reinvenção. Adotou o nome artístico Sol Vega, investiu em carreira artística, atuou em peças de teatro e integrou o elenco da série Supermax, da Globo. Também desenvolveu projetos ligados à moda afro-brasileira e ao empreendedorismo.

Agora, aos 47 anos, retornou ao BBB 26 em um contexto mais complexo, com o reality dominado por estratégias, redes sociais e vigilância constante. A veterana volta com nova bagagem emocional, profissional e pessoal — mas com o mesmo nome que marcou a memória afetiva de toda uma geração.

A briga de Sol

O Sincerão da edição desta segunda-feira, 26, no BBB 26, gerou atrito entre Sol Vega, Juliano Floss e Ana Paula Renault. Na dinâmica, cada participante sorteado escolhia um adjetivo para um rival. Vendada, Ana Paula definiu Sol como “inútil”.

Ao justificar a escolha, Ana afirmou que Sol tentava criar situações inexistentes: “É aquela pessoa que tenta cavar alguma coisa, criar alguma coisa da cabeça dela”, disse, argumentando que esse tipo de conduta tornava a veterana irrelevante no jogo.

Sol rebateu diretamente: “Você não tem coragem de brigar comigo. A grande verdade é essa.” A discussão ultrapassou o campo da estratégia e escalou rapidamente.

Intervenção de Juliano eleva tensão

Durante o intervalo, Juliano Floss se intrometeu na discussão dizendo que Sol “só sabia gritar”. A fala provocou reação imediata. Em pé, ela confrontou o adversário: “Você tem 21 anos! Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba.”

Na volta do ao vivo, Sol questionou se Ana Paula interrompia os outros por ser “branca e loira”. A declaração gerou desconforto na casa.

Mais tarde, Breno se aproximou de Sol para oferecer apoio. O brother destacou que é preciso cuidado ao acionar pautas raciais fora do contexto, pois isso pode afetar a força das causas. “Nem tudo parte dessa pauta… Eu estou aqui porque você esteve”, disse ele.

Sol, emocionada, reconheceu o excesso: “Não queria ter feito isso hoje.”

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.