Nova temporada de 'Berlim', spin-off de 'La Casa de Papel', chega hoje à Netflix

Está procurando uma nova série para maratonar neste final de semana? A Netflix acabou de disponibilizar “Berlim e a Dama com Arminho”, derivada de La Casa de Papel. A produção é centrada no personagem Berlim, interpretado por Pedro Alonso.

A nova fase dá continuidade à série “Berlim” e aprofunda a trajetória do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda. A minissérie corresponde à segunda temporada de “Berlim”, primeiro spin-off do sucesso "La Casa de Papel", lançado em 2024.

Quando a série estreia na Netflix?

“Berlim e a Dama com Arminho” chegou na plataforma nesta sexta-feira, 15.

Relembre a primeira parte

A primeira temporada da série se passa majoritariamente em Paris, na França, e detalha um dos principais crimes do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda: um assalto ocorre na avenida Champs-Élysées, com o roubo de 434 diamantes.

A narrativa também aborda o período anterior ao diagnóstico de Miopatia de Hellmer, condição descoberta antes dos acontecimentos de "La Casa de Papel".

Veja o trailer: