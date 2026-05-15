'Berlim', spin-off de 'La Casa de Papel', estreia hoje; Tudo que se sabe sobre a nova série

O universo de La Casa de Papel voltará a ganhar uma produção inédita da Netflix. O anúncio foi feito durante um evento da plataforma em Sevilha e marca os cinco anos do encerramento da série original.

Sem revelar detalhes centrais da trama, a empresa apresentou um teaser com a frase “O mundo de La Casa de Papel continua”, indicando a expansão da franquia criada por Álex Pina.

A movimentação reforça a estratégia da Netflix de manter ativa uma de suas principais propriedades intelectuais produzidas na Espanha. A plataforma ainda não confirmou se o projeto será uma continuação direta da história do Banco da Espanha ou um novo spin-off centrado em outros personagens.

As imagens divulgadas retomam momentos marcantes dos assaltos organizados pelo Professor, personagem interpretado por Álvaro Morte. A escolha reacendeu especulações sobre uma possível participação do ator na nova fase da franquia.

Segundo a revista Variety, o anúncio integra um planejamento de longo prazo da empresa para ampliar o universo da série. O desempenho de Berlim, derivado estrelado por Pedro Alonso, teria servido como base para a continuidade do projeto.

O que esperar da nova produção de 'La Casa De Papel'?

O primeiro derivado da franquia esteve entre os conteúdos mais assistidos globalmente na plataforma, resultado que impulsionou a produção de “Berlim e a Dama com Arminho”, prevista para chegar ao catálogo em 15 de maio.

A nova etapa da marca segue um modelo semelhante ao utilizado por franquias cinematográficas, com histórias paralelas conectadas ao núcleo principal da narrativa.

De acordo com a sinopse oficial, o universo da série “nunca parou de crescer, evoluir e surpreender”. A descrição sugere novos assaltos e a introdução de personagens inéditos nos próximos capítulos da franquia.

Embora a Netflix mantenha informações sobre elenco, quantidade de episódios e previsão de estreia sob sigilo, parte do mercado aponta caminhos possíveis para a expansão da série.

Entre as possibilidades citadas estão histórias ambientadas em outros países, após o lançamento da adaptação coreana, além de participações especiais de integrantes do elenco original.

A nova produção também deve preservar elementos associados à identidade da série, como a temática de resistência e o embate entre indivíduos e instituições, pontos ligados à popularização da máscara de Dalí entre fãs da franquia.