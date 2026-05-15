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'Berlim', spin-off de 'La Casa de Papel', estreia hoje; Tudo que se sabe sobre a nova série

Primeiro derivado da franquia esteve entre os conteúdos mais assistidos globalmente na plataforma

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19h22.

Última atualização em 15 de maio de 2026 às 19h24.

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O universo de La Casa de Papel voltará a ganhar uma produção inédita da Netflix. O anúncio foi feito durante um evento da plataforma em Sevilha e marca os cinco anos do encerramento da série original.

Sem revelar detalhes centrais da trama, a empresa apresentou um teaser com a frase “O mundo de La Casa de Papel continua”, indicando a expansão da franquia criada por Álex Pina.

A movimentação reforça a estratégia da Netflix de manter ativa uma de suas principais propriedades intelectuais produzidas na Espanha. A plataforma ainda não confirmou se o projeto será uma continuação direta da história do Banco da Espanha ou um novo spin-off centrado em outros personagens.

As imagens divulgadas retomam momentos marcantes dos assaltos organizados pelo Professor, personagem interpretado por Álvaro Morte. A escolha reacendeu especulações sobre uma possível participação do ator na nova fase da franquia.

Segundo a revista Variety, o anúncio integra um planejamento de longo prazo da empresa para ampliar o universo da série. O desempenho de Berlim, derivado estrelado por Pedro Alonso, teria servido como base para a continuidade do projeto.

O que esperar da nova produção de 'La Casa De Papel'?

O primeiro derivado da franquia esteve entre os conteúdos mais assistidos globalmente na plataforma, resultado que impulsionou a produção de “Berlim e a Dama com Arminho”, prevista para chegar ao catálogo em 15 de maio.

A nova etapa da marca segue um modelo semelhante ao utilizado por franquias cinematográficas, com histórias paralelas conectadas ao núcleo principal da narrativa.

De acordo com a sinopse oficial, o universo da série “nunca parou de crescer, evoluir e surpreender”. A descrição sugere novos assaltos e a introdução de personagens inéditos nos próximos capítulos da franquia.

Embora a Netflix mantenha informações sobre elenco, quantidade de episódios e previsão de estreia sob sigilo, parte do mercado aponta caminhos possíveis para a expansão da série.

Entre as possibilidades citadas estão histórias ambientadas em outros países, após o lançamento da adaptação coreana, além de participações especiais de integrantes do elenco original.

A nova produção também deve preservar elementos associados à identidade da série, como a temática de resistência e o embate entre indivíduos e instituições, pontos ligados à popularização da máscara de Dalí entre fãs da franquia.

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