Esporte

Masters 1000 de Roma: Sinner e Medvedev retomam duelo neste sábado, 16 de maio

Organização decidiu adiar a conclusão da partida para este sábado após quase 1h30 de paralisação causada pelo mau tempo.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19h55.

Última atualização em 15 de maio de 2026 às 19h57.

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A semifinal do Masters de Roma entre Jannik Sinner e Daniil Medvedev foi interrompida pela chuva nesta sexta-feira, no Foro Itálico, na Itália. A organização decidiu adiar a conclusão da partida para este sábado após quase 1h30 de paralisação causada pelo mau tempo.

O italiano, atual número 1 do mundo, enfrentava dificuldades físicas durante o confronto e chegou a demonstrar sinais de exaustão e cãibras ao longo da partida. Mesmo assim, Sinner mantinha vantagem sobre o russo no momento da interrupção.

O placar apontava 6/2, 5/7 e 4/2 para o tenista italiano, com saque de Medvedev no terceiro set. O russo abriu 40-15 no game antes da forte chuva atingir a quadra central do complexo romano.

Após a interrupção, jogadores e público aguardaram a retomada da semifinal. Com o horário local se aproximando das 23h, a direção do torneio optou pelo adiamento definitivo da disputa.

A partida será retomada às 10h deste sábado, no horário de Brasília, e definirá o adversário do norueguês Casper Ruud na final do torneio.

Onde assistir Sinner x Medvedev?

No Brasil, a transmissão da continuação do confronto entre Sinner e Medvedev ocorre pelos canais da ESPN 2 e pela plataforma de streaming Disney+.

O vencedor do duelo enfrentará Casper Ruud na decisão do Masters de Roma, um dos principais torneios preparatórios para Roland Garros.

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