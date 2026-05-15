Masters 1000 de Roma: Sinner e Medvedev retomam duelo neste sábado, 16 de maio

A semifinal do Masters de Roma entre Jannik Sinner e Daniil Medvedev foi interrompida pela chuva nesta sexta-feira, no Foro Itálico, na Itália. A organização decidiu adiar a conclusão da partida para este sábado após quase 1h30 de paralisação causada pelo mau tempo.

O italiano, atual número 1 do mundo, enfrentava dificuldades físicas durante o confronto e chegou a demonstrar sinais de exaustão e cãibras ao longo da partida. Mesmo assim, Sinner mantinha vantagem sobre o russo no momento da interrupção.

O placar apontava 6/2, 5/7 e 4/2 para o tenista italiano, com saque de Medvedev no terceiro set. O russo abriu 40-15 no game antes da forte chuva atingir a quadra central do complexo romano.

Após a interrupção, jogadores e público aguardaram a retomada da semifinal. Com o horário local se aproximando das 23h, a direção do torneio optou pelo adiamento definitivo da disputa.

A partida será retomada às 10h deste sábado, no horário de Brasília, e definirá o adversário do norueguês Casper Ruud na final do torneio.

Onde assistir Sinner x Medvedev?

No Brasil, a transmissão da continuação do confronto entre Sinner e Medvedev ocorre pelos canais da ESPN 2 e pela plataforma de streaming Disney+.

O vencedor do duelo enfrentará Casper Ruud na decisão do Masters de Roma, um dos principais torneios preparatórios para Roland Garros.