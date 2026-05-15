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Final de 'The Boys' não terá 'duração de filme' e criador explica motivo

Último capítulo da produção da Prime Video estreia em 20 de maio e promete encerrar a trama sem excessos

'The Boys': criador da série afirmou que um episódio maior poderia cansar o público (HBO)

'The Boys': criador da série afirmou que um episódio maior poderia cansar o público (HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14h25.

O episódio final de "The Boys" já tem duração definida. Segundo o criador da série, Eric Kripke, o encerramento da produção terá cerca de 1 hora e 5 minutos, bem abaixo da tendência recente de séries que apostam em episódios finais com cara de longa-metragem.

Episódio final não terá 'duração de filme'

A informação foi revelada em entrevista ao Collider. Ao comentar a decisão, Kripke deixou claro que não queria repetir o modelo adotado por produções como "Stranger Things", que tiveram finais bem longos.

“Não vamos fazer aquele episódio enorme de 90 minutos”, afirmou o showrunner. Segundo ele, a ideia era manter o ritmo acelerado da série até o fim.

Kripke também explicou que um episódio excessivamente longo poderia prejudicar a experiência do público. “Acho que o público poderia ter ficado entediado se fosse tão longo”, comentou o roteirista, reforçando que a temporada já é “super recheada de conteúdo”.

A reta final da quinta temporada é uma das mais aguardadas pelos fãs, que querem finalmente saber se a guerra será vencida pelos "The Boys" ou pelos "Supers". A temporada também marcou o reencontro de nomes da série Supernatural, com a participação de Jared Padalecki, Misha Collins e Jensen Ackles.

O último episódio estreia em 20 de maio no Prime Video.

The Boys e a última temporada

Baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, "The Boys" imagina um mundo em que super-heróis são celebridades globais, comandam contratos bilionários e exercem enorme influência política e midiática. Por trás da imagem pública, porém, muitos deles são corruptos, violentos e completamente fora de controle.

A trama acompanha Billy Bruto, Hughie Campbell e o grupo conhecido como “The Boys”, que tenta expor e derrubar os supers da poderosa empresa Vought International, principalmente Capitão Pátria, herói considerado símbolo nacional, mas que esconde uma personalidade cruel e ditatorial.

Homelander, de The Boys

A quinta e última temporada promete encerrar a guerra definitiva entre Bruto e Capitão Pátria, após o mundo da série mergulhar em uma crise política e social, com os supers assumindo posições cada vez mais extremistas e violentas.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

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