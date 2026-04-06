BBB 26: paredão triplo após contragolpe terá eliminação na terça-feira

Jordana, Marciele e Samira estão no 14º Paredão do BBB 26 e disputam a permanência na casa. A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, 7, em uma semana turbo que acelera o jogo.

A formação do Paredão aconteceu no domingo, 6, com indicação do líder Juliano Floss, votação da casa e contragolpe, definindo a berlinda atual do programa.

Quem está no Paredão do BBB 26?

O 14º Paredão do BBB 26 é formado por:

Jordana (indicada pelo líder);

Marciele (mais votada da casa após desempate);

Samira (puxada no contragolpe).

O público já pode votar para decidir quem sai do BBB 26 nesta semana.

Quando é a eliminação do BBB 26?

A eliminação do BBB 26 acontece na terça-feira, 7, conforme anunciado pela apresentador Tadeu Schmidt.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do Paredão aconteceu no domingo, 6. Após escapar da berlinda, o líder Juliano Floss indicou Jordana para a decisão do público.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram com três votos cada, e o líder usou o voto de minerva para colocar Marciele na berlinda.

Em seguida, Jordana utilizou o contragolpe e puxou Samira, completando o Paredão triplo.

O que muda com a semana turbo no BBB 26?

A semana turbo no BBB 26 acelera o ritmo do jogo e aumenta a pressão sobre os participantes. Com menos tempo entre votação e eliminação, os jogadores têm menos espaço para articulações e mudanças de estratégia.

Nesse cenário, decisões como a indicação do líder, o desempate e o contragolpe ganham ainda mais peso, influenciando diretamente quem pode sair do BBB 26 e quem continua na disputa pelo prêmio milionário.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.