O 'oráculo' do BBB: enquete realmente acerta quem vai sair?

Na noite de paredão do Big Brother Brasil, milhões de pessoas aguardam o anúncio oficial da Globo. Mas, muito antes de Tadeu Schmidt revelar o resultado ao vivo, muita gente já acredita saber quem vai sair da casa.

O motivo é um site que virou espécie de “termômetro” não oficial do reality: o Votalhada. O blog reúne enquetes espalhadas pela internet e, com frequência, aponta o participante que será eliminado horas depois.

Para os fãs mais atentos do programa, consultar o Votalhada já virou quase um ritual antes da eliminação. E, na maioria das vezes, o site realmente acerta quem vai deixar a casa.

Paredões mais óbvios, acertos mais óbvios

Isso acontece quase sempre que a vontade do público parece evidente. Quando um participante concentra grande rejeição ou quando a disputa está claramente desequilibrada, as parciais reunidas pelo Votalhada costumam apontar o eliminado com antecedência.

Mas há um detalhe importante nessa história. Acertar o nome de quem sai não significa necessariamente acertar os números.

As porcentagens calculadas pelo Votalhada, que são baseadas em enquetes espalhadas pela internet, podem variar bastante em relação ao resultado oficial divulgado pela Globo. Em alguns casos, a diferença é pequena. Em outros, os números passam longe.

Isso acontece porque as enquetes não representam exatamente o mesmo público que vota no Gshow. Ainda assim, quando todas começam a indicar a mesma direção, o destino do paredão geralmente já está praticamente desenhado.

Erros e acertos

No último paredão, que eliminou Babu Santana, o resultado foi muito parecido com o mostrado pelas enquetes: as parciais do Votalhada apontaram a saída do brother com 61,14% dos votos, e Babu saiu com 68,62%.

Já no Paredão Falso, o resultado do Votalhada errou: a enquete do site informou que Alberto Cowboy iria para o Quarto Secreto, com 48,84% dos votos, quando, na verdade, quem foi escolhido pelo público foi Breno, com 54,66% dos votos, enquanto Alberto teve 43,12%.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.