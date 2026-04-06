BBB 26: quem é o novo líder?

Big Brother Brasil 26 definiu um novo líder na madrugada deste domingo, 6. Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder, após escapar da berlinda, e garantiu imunidade no próximo paredão da temporada.

A vitória marca a primeira liderança do dançarino no programa, conquistada após desempenho decisivo na etapa final da dinâmica.

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26 neste domingo, 6?

Juliano Floss venceu a Prova do Líder deste domingo, 6, superando Ana Paula Renault na fase final da disputa.

Os dois participantes avançaram após obterem as melhores pontuações na primeira etapa da prova.

Como foi a Prova do Líder do BBB 26?

A disputa foi dividida em duas fases:

Primeira etapa: participantes competiram por pontuação

Final: Juliano Floss e Ana Paula Renault avançaram

Resultado: Juliano marcou 60 pontos e venceu

A fase decisiva garantiu ao participante a liderança inédita na edição.

O que o Líder ganha no BBB 26?

Com a vitória, Juliano Floss recebe os principais benefícios da liderança:

Imunidade no 14º Paredão

Poder de indicar um participante à berlinda

Acesso ao quarto do líder

A formação do paredão ocorre ainda neste domingo, 6, logo após a definição da liderança.