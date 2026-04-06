BBB 26: quem é o novo líder?

Juliano Floss: brother vence prova e é o novo líder da semana (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 6 de abril de 2026 às 00h19.
Big Brother Brasil 26 definiu um novo líder na madrugada deste domingo, 6. Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder, após escapar da berlinda, e garantiu imunidade no próximo paredão da temporada.
A vitória marca a primeira liderança do dançarino no programa, conquistada após desempenho decisivo na etapa final da dinâmica.
Juliano Floss venceu a Prova do Líder deste domingo, 6, superando Ana Paula Renault na fase final da disputa.
Os dois participantes avançaram após obterem as melhores pontuações na primeira etapa da prova.
A disputa foi dividida em duas fases:
A fase decisiva garantiu ao participante a liderança inédita na edição.
Com a vitória, Juliano Floss recebe os principais benefícios da liderança:
A formação do paredão ocorre ainda neste domingo, 6, logo após a definição da liderança.