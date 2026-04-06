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BBB 26: quem é o novo líder?

Dançarino conquista liderança inédita após disputa em duas etapas e volta do Paredão

Juliano Floss: brother vence prova e é o novo líder da semana (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Juliano Floss: brother vence prova e é o novo líder da semana (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00h19.

Big Brother Brasil 26 definiu um novo líder na madrugada deste domingo, 6. Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder, após escapar da berlinda, e garantiu imunidade no próximo paredão da temporada.

A vitória marca a primeira liderança do dançarino no programa, conquistada após desempenho decisivo na etapa final da dinâmica.

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26 neste domingo, 6?

Juliano Floss venceu a Prova do Líder deste domingo, 6, superando Ana Paula Renault na fase final da disputa.

Os dois participantes avançaram após obterem as melhores pontuações na primeira etapa da prova.

Como foi a Prova do Líder do BBB 26?

A disputa foi dividida em duas fases:

  • Primeira etapa: participantes competiram por pontuação
  • Final: Juliano Floss e Ana Paula Renault avançaram
  • Resultado: Juliano marcou 60 pontos e venceu

A fase decisiva garantiu ao participante a liderança inédita na edição.

O que o Líder ganha no BBB 26?

Com a vitória, Juliano Floss recebe os principais benefícios da liderança:

  • Imunidade no 14º Paredão
  • Poder de indicar um participante à berlinda
  • Acesso ao quarto do líder

A formação do paredão ocorre ainda neste domingo, 6, logo após a definição da liderança.

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