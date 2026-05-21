‘Você não faz nada sozinho’: CEO do Grupo Silvio Santos fala sobre liderança de um legado

Ana Karina Bortoni Dias, CEO do Grupo Silvio Santos
Publicado em 21 de maio de 2026 às 19h00.
Ana Karina Bortoni Dias assumiu o comando do Grupo Silvio Santos com um mandato claro: fortalecer o ecossistema de empresas da holding, modernizar marcas conhecidas por diferentes gerações de brasileiros e, ao mesmo tempo, honrar o legado de Silvio Santos.
CEO do grupo, conselheira e executiva com trajetória em consultoria, setor financeiro e transformação organizacional, Ana Karina lidera hoje negócios que passam por televisão, capitalização, cosméticos, hotelaria e novas frentes digitais.
À frente desse conjunto de marcas, ela defende uma visão que combina inovação, multicanalidade, sustentabilidade e desenvolvimento da liderança. Foi também com esse olhar que decidiu cursar o SEER, Programa Avançado para CEOs, Conselheiros e Acionistas da Saint Paul, formação voltada a líderes que tomam decisões em contextos de alta complexidade.
Para Ana Karina, liderar o Grupo Silvio Santos exige equilibrar dois movimentos: preservar a força de marcas que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros e, ao mesmo tempo, atualizá-las para novos hábitos de consumo.
Um exemplo é a Tele Sena. Durante anos, o produto foi vendido majoritariamente no modelo físico, em casas lotéricas, agências dos Correios e outros pontos de venda —- esse formato continua relevante, mas passou a conviver com novas jornadas digitais.
Hoje, além da venda online, há também o modelo físico-digital, em que o consumidor pode estar em uma loja, ler um QR Code e fazer a compra digitalmente naquele ambiente.
A mesma lógica aparece na Jequiti. A marca, que cresceu apoiada na venda direta por consultoras, passou a incorporar ferramentas digitais para ampliar a atuação desses profissionais.
As consultoras hoje podem operar com recursos próximos a uma loja própria digital, compartilhar catálogos online, organizar vendas e se conectar a consumidores de novas formas. Ao mesmo tempo, a marca também avança em parcerias com varejistas e marketplaces.
Para Ana Karina, o ponto central é garantir que o consumidor consiga comprar quando quiser, pelo canal que preferir.
Essa visão também aparece no SBT. A emissora deixou de ser apenas uma operação concentrada na TV aberta e ampliou sua presença em múltiplas telas, com distribuição em plataformas digitais, YouTube, transmissões ao vivo, SBT Kids e SBT News.
Apesar das diferenças entre os negócios, Ana Karina reforça que seu principal mandato como CEO é fortalecer a ideia de ecossistema.
O objetivo é fazer com que as empresas do grupo atuem de forma mais integrada, compartilhando inovação, tecnologia, aprendizados, parceiros e capacidades.
Ela cita a TQJ - Todos Querem Jogar, empresa mais digitalizada do grupo, como exemplo de operação capaz de gerar soluções e conhecimento que podem ser aproveitados por outras áreas. O mesmo vale para temas como gestão de pessoas, finanças, riscos e sustentabilidade.
“O ecossistema não pode ser considerado somente entre as empresas do grupo. Você não faz nada sozinho”, afirma.
Na prática, isso significa olhar também para parceiros externos, marcas complementares e empresas capazes de agregar expertise à construção de novos produtos e canais.
Para Ana Karina, um dos grandes aprendizados do SEER foi reforçar a importância do autoconhecimento para quem ocupa posições de alta liderança.
No comando de um conglomerado com diferentes negócios, marcas, pessoas e desafios, a rotina exige dedicação intensa, alinhamentos constantes e decisões difíceis. Sem capacidade de se observar e se centrar, diz ela, o risco é ser “engolida” pela complexidade do dia a dia.
No programa, ela destaca as discussões sobre neurociência, comportamento, funcionamento do corpo e do cérebro, além da aplicação desses temas à atuação de líderes.
O SEER também ajudou Ana Karina a olhar para a própria atuação com mais distância. Em vez de apenas executar, a experiência permitiu refletir sobre dilemas de liderança, ouvir outros executivos e conectar diferentes perspectivas aos desafios reais do trabalho.
Segundo ela, a qualidade da turma e os depoimentos dos colegas enriqueceram a experiência tanto quanto o conteúdo formal. “Tudo o que era colocado ali eu trazia para os meus desafios de liderança”, diz.
Essa pausa para reflexão foi especialmente relevante em um momento de transição para a posição de CEO do grupo.
Ao olhar para os próximos anos, Ana Karina diz que espera ver o Grupo Silvio Santos ainda mais conectado ao legado de seu fundador, mas também mais preparado para novas gerações.
Isso passa por desenvolver produtos, canais e experiências capazes de atrair públicos mais jovens, sem romper com a memória afetiva construída ao longo de décadas.
O desafio é equilibrar tradição e modernização, ou seja, preservar a força de marcas como SBT, Tele Sena e Jequiti, enquanto se ampliam novas formas de distribuição, relacionamento e consumo.
“É honrar a tradição e o legado do Silvio Santos, mas com novos produtos, novos canais e novos parceiros”, afirma.