BBB 26: Quem está no 14° Paredão do programa?

BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no 14º Paredão do reality (Globoplay/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 6 de abril de 2026 às 00h49.
A formação do 14º Paredão do Big Brother Brasil 26 aconteceu na noite deste domingo, 6, e colocou Jordana, Marciele e Samira na berlinda, com votação no Confessionário e indicação direta do Líder Juliano Floss.
O processo começou com a decisão do dançarino, que indicou Jordana diretamente para a berlinda após vencer a Prova do Líder.
Na sequência, os demais participantes registraram seus votos individualmente. Ao final, Marciele e Samira empataram, com três votos cada.
Confira os votos dos participantes na formação do 14º Paredão:
Gabriela votou em Leandro Boneco: afirmou que não tem afinidade com o participante;
Leandro Boneco votou em Samira: citou votos anteriores recebidos;
Ana Paula Renault votou em Marciele: mencionou conflitos ao longo do programa;
Marciele votou em Samira: apontou discordâncias no jogo;
Samira votou em Marciele: disse não concordar com atitudes da participante;
Jordana votou em Samira: citou acontecimentos dentro da casa;
Milena votou em Marciele: avaliou a participação da sister no jogo.
O líder Juliano Floss indicou Jordana diretamente para a berlinda.
A votação da casa terminou empatada:
O desempate seguiu a dinâmica do programa. Como líder da semana, Juliano Floss utilizou o Voto de Minerva e escolheu Marciele para o Paredão.
Após o desempate, Jordana teve direito ao contragolpe e escolheu Samira para a berlinda.
A participante justificou a decisão durante o programa ao vivo, mencionando discordâncias em relação ao jogo da adversária.
Com a formação concluída, o 14º Paredão do BBB 26 é composto por:
As três participantes disputam a permanência na casa após a dinâmica realizada na noite de domingo, 6.