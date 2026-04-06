BBB 26: Quem está no 14° Paredão do programa?

A formação do 14º Paredão do Big Brother Brasil 26 aconteceu na noite deste domingo, 6, e colocou Jordana, Marciele e Samira na berlinda, com votação no Confessionário e indicação direta do Líder Juliano Floss.

O processo começou com a decisão do dançarino, que indicou Jordana diretamente para a berlinda após vencer a Prova do Líder.

Na sequência, os demais participantes registraram seus votos individualmente. Ao final, Marciele e Samira empataram, com três votos cada.

Quem votou em quem no BBB 26?

Confira os votos dos participantes na formação do 14º Paredão:

Gabriela votou em Leandro Boneco: afirmou que não tem afinidade com o participante;

Leandro Boneco votou em Samira: citou votos anteriores recebidos;

Ana Paula Renault votou em Marciele: mencionou conflitos ao longo do programa;

Marciele votou em Samira: apontou discordâncias no jogo;

Samira votou em Marciele: disse não concordar com atitudes da participante;

Jordana votou em Samira: citou acontecimentos dentro da casa;

Milena votou em Marciele: avaliou a participação da sister no jogo.

Quem o líder indicou ao Paredão?

O líder Juliano Floss indicou Jordana diretamente para a berlinda.

Como ficou o resultado da votação?

A votação da casa terminou empatada:

Marciele: 3 votos,

Samira: 3 votos.

O desempate seguiu a dinâmica do programa. Como líder da semana, Juliano Floss utilizou o Voto de Minerva e escolheu Marciele para o Paredão.

Contragolpe no BBB 26

Após o desempate, Jordana teve direito ao contragolpe e escolheu Samira para a berlinda.

A participante justificou a decisão durante o programa ao vivo, mencionando discordâncias em relação ao jogo da adversária.

Quem está no 14º Paredão do BBB 26?

Com a formação concluída, o 14º Paredão do BBB 26 é composto por:

Jordana

Marciele

Samira

As três participantes disputam a permanência na casa após a dinâmica realizada na noite de domingo, 6.