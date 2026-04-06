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Quem vai sair amanhã? Enquete mostra que uma sister está a salvo

Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda desde a madrugada desta segunda-feira

Paredão BBB 26 | Jordana | Marciele | Samira (Reprodução/Gshow)

Paredão BBB 26 | Jordana | Marciele | Samira (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13h02.

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 já começa a ganhar um contorno claro. Para uma das sisters, o risco de eliminação praticamente deixou de existir.

Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda desde a madrugada desta segunda-feira, 6. O novo líder Juliano Floss indicou Jordana. Pela votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o Líder desempatou ao votar em Marciele.

Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Samira para completar o Paredão.

O que dizem as enquetes?

O levantamento mais recente das 12h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, mostra que Samira segue isolada na liderança das intenções de voto para sair, enquanto Jordana aparece bem atrás.

Nesse cenário, Marciele reúne percentuais baixos em todas as plataformas e aparece como a única participante fora da zona de risco neste momento.

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 38,08% x Marciele 6,66% x Samira 55,26%
  • YouTube: Jordana 25,65% x Marciele 5,09% x Samira 69,25%
  • Twitter: Jordana 37,89% x Marciele 2,86% x Samira 59,25%
  • Instagram: Jordana 37,17% x Marciele 2,72% x Samira 60,11%
  • Votos consolidados (CPF): Jordana 33,57% x Marciele 3,56% x Samira 62,87%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 34,92% x Marciele 4,49% x Samira 60,59%

O levantamento já soma mais de 4,5 milhões de votos. Na parcial anterior, Samira aparecia com 61,94%. A queda atual é de cerca de 1,35 ponto percentual.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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