BBB 26: Elisa é a 2ª desistente do 'Quarto Branco'

Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20h29.
Elisa se tornou a segunda participante a desistir do Quarto Branco no BBB 26. Após cerca de 60 horas confinada no ambiente de resistência psicológica, a candidata a sister apertou o botão e deixou a dinâmica.
Desde as primeiras horas, Elisa demonstrou sinais de desgaste emocional. O isolamento, o silêncio constante e a pressão do confinamento começaram a pesar, levando a momentos de choro e desabafo.
Em conversa consigo mesma antes da desistência, a participante afirmou que não estava bem e que precisava priorizar sua saúde mental. Pouco depois, decidiu encerrar sua permanência na prova.
A primeira desistência do Quarto Branco aconteceu na última terça, 13, quando o influenciador Ricardinho apertou o botão. Agora restam sete candidatos a duas vagas no Big Brother Brasil 26: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.
Veja o momento em que Elisa apertou o botão vermelho:
🚨 Em lágrimas e após uma grande despedida das pessoas as quais conviveu nos últimos 3 dias, Elisa desiste oficialmente do Quarto Branco.
Elisa: "Familia, amo vocês. Perdoa! Eu dei meu melhor mas tá doendo muito." #BBB26 pic.twitter.com/BLf8jeUP2v
