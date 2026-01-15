BBB 26: Elisa é a 2ª desistente do 'Quarto Branco'

Elisa se tornou a segunda participante a desistir do Quarto Branco no BBB 26. Após cerca de 60 horas confinada no ambiente de resistência psicológica, a candidata a sister apertou o botão e deixou a dinâmica.

Desde as primeiras horas, Elisa demonstrou sinais de desgaste emocional. O isolamento, o silêncio constante e a pressão do confinamento começaram a pesar, levando a momentos de choro e desabafo.

Em conversa consigo mesma antes da desistência, a participante afirmou que não estava bem e que precisava priorizar sua saúde mental. Pouco depois, decidiu encerrar sua permanência na prova.

A primeira desistência do Quarto Branco aconteceu na última terça, 13, quando o influenciador Ricardinho apertou o botão. Agora restam sete candidatos a duas vagas no Big Brother Brasil 26: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Veja o momento em que Elisa apertou o botão vermelho:

🚨 Em lágrimas e após uma grande despedida das pessoas as quais conviveu nos últimos 3 dias, Elisa desiste oficialmente do Quarto Branco. Elisa: "Familia, amo vocês. Perdoa! Eu dei meu melhor mas tá doendo muito." #BBB26 pic.twitter.com/BLf8jeUP2v — Espiadinha (@canalespiadinha) January 15, 2026

