BBB 26: Elisa é a 2ª desistente do 'Quarto Branco'

Sister chorou, relatou desgaste emocional e decidiu priorizar a saúde mental

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20h29.

Elisa se tornou a segunda participante a desistir do Quarto Branco no BBB 26. Após cerca de 60 horas confinada no ambiente de resistência psicológica, a candidata a sister apertou o botão e deixou a dinâmica.

Desde as primeiras horas, Elisa demonstrou sinais de desgaste emocional. O isolamento, o silêncio constante e a pressão do confinamento começaram a pesar, levando a momentos de choro e desabafo.

Em conversa consigo mesma antes da desistência, a participante afirmou que não estava bem e que precisava priorizar sua saúde mental. Pouco depois, decidiu encerrar sua permanência na prova.

A primeira desistência do Quarto Branco aconteceu na última terça, 13, quando o influenciador Ricardinho apertou o botão. Agora restam sete candidatos a duas vagas no Big Brother Brasil 26Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Veja o momento em que Elisa apertou o botão vermelho:

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

