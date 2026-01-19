BBB 26: Globo paga apenas passagem de volta de Pedro após desistência

A TV Globo decidiu pagar apenas a passagem aérea de volta para Pedro após a desistência do participante do Big Brother Brasil 26. A emissora optou por encerrar imediatamente o contrato com o ex-brother, limitando qualquer tipo de benefício após sua saída do reality.

Pedro apertou o botão de desistência no BBB 26 após tentar beijar, sem consentimento, a participante Jordana. O episódio gerou debates nas redes sociais e levou a Globo a adotar medidas mais rígidas em relação ao participante.

Desistência virou expulsão

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a emissora passou a tratar a desistência como uma expulsão. Com isso, Pedro não terá direito ao cachê previsto em contrato nem ao pagamento proporcional pelos dias em que permaneceu confinado.

A única assistência oferecida pela Globo foi uma diária em hotel no Rio de Janeiro e a passagem aérea de retorno para sua cidade de origem. Qualquer despesa extra, incluindo estadias adicionais ou deslocamentos, ficará sob responsabilidade do ex-participante.

Internamente, a decisão também inclui o afastamento de Pedro de ações promocionais e conteúdos oficiais relacionados ao BBB 26. A orientação é que o nome do ex-brother não seja explorado em materiais futuros do programa.

Até o momento, a Globo não divulgou um posicionamento oficial sobre o caso. A emissora costuma seguir rigorosamente as cláusulas contratuais do reality, especialmente em situações que envolvem desistência ou quebra de regras.

Relembre o caso

A desistência de Pedro aconteceu após uma situação dentro da despensa da casa com Jordana.

Logo depois do brother apertar o botão e deixar a casa, a participante relatou aos confinados que o colega teria tentado beijá-la à força dentro da despensa da casa.

Segundo Jordana, ela procurava um aparelho de babyliss quando Pedro sugeriu que houvesse outro no local e a acompanhou. “Eu estava procurando um baby liss. Aí o Pedro falou que na despensa devia ter mais. Fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo e tentou me beijar. Falei: ‘Você tá louco, o que tá fazendo?’. Ele falou: ‘Tô fazendo o que me deu vontade’”, relatou.

Em seguida, ela afirmou que o brother a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la.

Veja o momento da desistência de Pedro:

